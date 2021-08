Están aterrados. Más de 15 agraviados que fueron víctimas de extorsiones de la banda ‘Los Ficheros de Mogrovejo’, no se atrevieron a formular la denuncia respectiva a las autoridades policiales por temor a ser atacados por estos sujetos o sus cómplices, en La Victoria.

Valery Jordano Chávez Barragán (47), ‘Viejo Vale’ y los hermanos Diego Luiggi Mazzini Morris (38), ‘Diego’, y Gian Carlo (36), ‘Flaco Mazzini’, decidieron acogerse a la proceso de colaboración eficaz ante la fiscalía.

Son acusados de cobrar cupos de 5 a 10 soles diarios a los ambulantes del emporio comercial de Gamarra.

En unas horas se decidirá si salen libres con comparecencia o se le dará algunos meses de prisión preventiva.





Así fue la detención de 'Los Ficheros de Mogrovejo'





Hacían lo que querían en las calles de La Victoria hasta que la policía les cayó encima. Con tickets en mano y hasta arma para amedrentar a sus víctimas, y obligarlos a pagar cupos, fueron atrapados dos hermanos y su amigo, que serían miembros de la banda ‘Los Ficheros de la calle Mogrovejo’, dedicados desde hace algunos meses a extorsionar vendedores ambulantes en el emporio comercial de Gamarra. Podían recaudar 3 mil soles diarios.

Los policías de Depincri La Victoria, enterados de estas extorsiones inclusive en la zona de San Pablo y alrededores, realizaron un seguimiento y hasta se confundieron como comerciantes para dar con estos escurridizos sujetos. Policías de civil, al mando del comandante PNP Holger Obando, llegaron a la cuadra 5 del avenida San Pablo, inmediaciones del mercado minorista de San Pablo, y cercaron a Valery Jordano Chávez Barragán (47), ‘Viejo Vale’ y los hermanos Diego Luiggi Mazzini Morris (38), ‘Diego’, y Gian Carlo (36), ‘Flaco Mazzini’, quienes al ver la presencia policial intentaron escapar, pero ya era demasiado tarde. Terminaron atrapados por la policía de investigaciones.

A ‘Viejo Vale’ se le encontró un fotocheck con el cargo de recaudador del municipio de La Victoria. Además de dos talonarios de tickets, con los que cobraba ‘cupos’ a los vendedores ambulantes. A Diego Mazzini se le encontró también otro fotocheck con su nombre y foto e igualmente con el logo y a nombre del municipio victoriano. Pero además un revólver abastecido con cuatro municiones. Su hermano Gian Carlo, tenía otros dos talonarios. Todos tenían dinero, en billetes de diferentes denominaciones, y droga.

“Estos sujetos se hacían pasar como empleados de la municipalidad de La Victoria. Emitían unos tickets a los vendedores ambulantes, cada uno de 10 soles, y les cobraban para darle seguridad con la famosa extorsión que existe en este lugar, en el damero C de Gamarra. Amenazaban a sus víctimas con el arma para cobrarle ‘cupos’. No vamos a permitir que aparezcan organizaciones criminales que controlen el Damero de Gamarra. ‘Viejo Vale’, tiene antecedentes por robo. Diego, por lesiones, violencia física y su hermano Gian Carlo, antecedentes delito de lesiones, contra el patrimonio, hurto, robo agravado. Se ha hecho la constatación y no son trabajadores de la municipalidad”, informó el general PNP César Cervantes Cárdenas, Comandante General de la Policía Nacional.

Se indicó que estos sujetos cobraban entre 5 a 10 soles diarios a vendedores ambulantes. Podían recaudar 3 mil soles diarios. Todos los detenidos fueron trasladados a la sede policial del Departamento de Investigación Criminal de La Victoria, para ser investigados por varios delitos.





