Desde muy pequeño fue víctima del terrorismo y ahora lo es de la delincuencia, al extremo que teme por su vida. El empresario José Ochoa Machaca (59) denunció que en menos de 12 horas, varios sicarios lo han golpeado e intentado asesinar dos veces, en La Victoria.

El hombre de negocios, fundador de ‘Mesa Redonda’ e importador de productos de Asia, contó temeroso que a las 10 de la mañana fue a cobrar a los inquilinos de su predio, ubicado en la cuadra 1 de la avenida José Gálvez, a una cuadra del centro comercial ‘Polvos Azules’, cuando dos hombres y una mujer, llegaron al lugar y lo atacaron a golpes.

“Esa señora Diana Carolina Pozo, llegó con varias personas, entre ellas dos matones, y me golpearon. Me tumbaron al piso, doblaron la mano izquierda y fracturaron el pie derecho. Además me han golpeado en la cabeza hasta hacerme sangrar del oído. Soy una persona discapacitada desde que sufrí un derrame cerebral. Con esa mujer tengo problemas desde diciembre en que los denuncié por usurpación y extorsión agravada. Los detuvieron y el juez liberó a los hermanos, que juraron venganza”, dijo José Ochoa.

Agregó que se tuvo que retirar a otro lugar y era constantemente perseguido y vigilado. “Salí fuera de Lima por la seguridad de mi familia y me contaron que a las 9:30 de la noche, una moto lineal con dos ocupantes estaba merodeando la cuadra 1 de la avenida José Gálvez. Luego los sujetos se bajaban a preguntar por mí y se retiraban. Luego apareció otro sicario, que al ver la puerta abierta del local, se metió y subió al segundo piso a buscarme. Salió y disparó seis veces a la puerta. Este tipo me buscaba para matarme”, dijo.

Ante tantas amenazas, José Ochoa, optó por vivir en la clandestinidad por temor a que lo asesinen. “Denuncié a tres traficantes en diciembre del año pasado porque además de apoderarse de mis locales, extorsionaban al dueño de la panadería e inquilinos para dejarlos ingresar a sus casas. La policía los detuvo y Diana Carolina Pozo, y su hermano, quedaron libres. Ellos juraron que me van a matar”.

El próspero hombre de negocios dijo que sus padres y su hermana menor murieron a manos de los terroristas en Ayacucho y él tuvo que huir de su tierra natal. Fue fundados de ‘Mesa Redonda’ y actualmente importa productos de Asia para venderlo al por mayor en Lima.

Detenidos en enero

Diana Carolina Pozo Urquiaga (32), su hermano Renato Raúl (28), y la pareja de ella, Francisco Jesús Luna Febres (32), fueron intervenidos por policías de Inteligencia de la comisaría de La Victoria, al ser denunciados por dueños de varios negocios, de extorsionarlos con el cobro de 50 a 100 soles diarios para dejarlos trabajar.

“Los comerciantes de la zona de Jose Gálvez y Raymondi, eran constantemente extorsionados y no podían trabajar. Ellos tenían un pequeño departamento, justo frente al área donde accionaban. Todos los comerciantes de la zona de José Gálvez se han apersonado a esta comisaría porque eran constantemente objetos de amenazas, de extorsión y no podían desarrollar con tranquilidad sus actividades. Están inmersos en una serie de delitos, en microcomercialización de drogas, falsificación de monedas y tenencia ilegal de armas. Además cada vez que había un evento en Lima, conciertos o festival, se encargaban de falsificar las entradas y venderlas. Si tenían que entregar vuelto, lo hacían con dinero falsificado”, dijo en aquella oportunidad, el coronel PNP Oscar Castillo, jefe de la División Policial Centro 2.





