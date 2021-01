Pese a que no puede hablar, un joven de 18 años integraba la banda de asaltantes ‘Los Charlys de Gamarra’ y se convirtió en el terror de los choferes, en La Victoria. Delinquía junto a su cuñado hasta que fueron capturados por la Policía tras ser filmados en su última fechoría.

Una cámara particular grabó cuando Jeanpierre Ramírez, ‘Mudo’, Matías Ibáñez (19) ‘Cocoliso’ y otro sujeto estaban al acecho de su víctima en la cuadra 1 del jirón Gamarra, cerca a la avenida Grau.

En las imágenes se observa que un pequeño camión, conducido por un hombre de 60 años, se detuvo debido al tráfico vehicular. Un sujeto con polo blanco se acerca y detrás llegan Ibáñez y Ramírez.

“Abrieron la puerta a la fuerza y me empezaron a rebuscar. Yo no quise soltar mi celular y me mostraron un cuchillo. Me dijeron: ‘te voy a matar’ así que lo entregué”, confesó el agraviado. Dicho teléfono era un regalo que su hijo le había dado en Navidad.

Los ladrones se fueron como si nada, pero, desde lugares estratégicos, ya habían sido vistos por agentes del grupo ‘Terna’ del Escuadrón Verde de Lima que atraparon a los cuñados. El tercer ratero huyó por una quinta.

“‘Los Charlys de Gamarra’ se dedicaban a asaltar a transeúntes, a meter bujiazos a vehículos que por efecto de la congestión vehicular disminuían la velocidad”, dijo el coronel Fredy Velásquez, jefe de la citada unidad policial.

Ibáñez tiene antecedentes por robo y se le halló un cuchillo y el celular escondido en los genitales.

Al ‘Mudo’ se le incautó dos bujías. A través del lenguaje de señas, dijo que su participación era como ‘campana’, (es decir dar aviso a sus cómplices si aparecía la Policía) pero en el vídeo aparece acercándose a la víctima.