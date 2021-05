Vive temeroso y teme lo peor. José Ochoa Machaca (59), fundador de la zona comercial de ‘Mesa Redonda’, hace un llamado a las autoridades ya que fue nuevamente víctima de los extorsionadores y usurpadores de su predio, en La Victoria.

“La noche del domingo, han dejado varias balas en la puerta de mi casa. Constantemente cambio de domicilio y estoy de un lado a otro. Los sicarios saben dónde me quedo a dormir y en qué lugares estoy. He tenido que contratar personal de seguridad para proteger mi integridad. Pido a las autoridades policiales que actúen y me ayuden. Temo por mi vida”, dijo Ochoa Machaca.

El hombre de negocios, contó que el sábado fue víctima de dos atentados. Uno por la mañana en que lo golpearon y fracturaron el pie derecho, tiene lesiones en la cabeza y un dedo de la mano izquierda. Y por la noche cuando sicarios lo fueron a buscar a su predio en la cuadra 1 de la avenida José Gálvez y para matarlo.

Culpó de los ataques a los sicarios contratados por las personas a las que denunció hace unos meses. “La señora Diana Carolina Pozo, su hermano Renato Raúl y la pareja de ella, son las personas que denuncié. A los tres capturó la policía y días después, los hermanos salieron libres. Ellos juraron venganza y dijeron que me van a matar. Pido a la policía que los atrapen porque temo que me maten”, dijo.

Fue atacado dos veces el sábado

“Esa señora Diana Carolina Pozo, llegó con varias personas, entre ellas dos matones, y me golpearon. Me tumbaron al piso, doblaron la mano izquierda y fracturaron el pie derecho. Además me han golpeado en la cabeza hasta hacerme sangrar del oído. Soy una persona discapacitada desde que sufrí un derrame cerebral. Con esa mujer tengo problemas desde diciembre en que los denuncié por usurpación y extorsión agravada”, dijo José Ochoa.

Agregó que se tuvo que retirar a otro lugar y era constantemente perseguido y vigilado. “Salí fuera de Lima por la seguridad de mi familia y me contaron que a las 9:30 de la noche, una moto lineal con dos ocupantes estaba merodeando la cuadra 1 de la avenida José Gálvez. Luego los sujetos se bajaban a preguntar por mí y se retiraban. Luego apareció otro sicario, que al ver la puerta abierta del local, se metió y subió al segundo piso a buscarme. Salió y disparó seis veces a la puerta. Este tipo me buscaba para matarme”, dijo.





