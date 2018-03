Víctor Raúl Díaz Ruiz y Emma Quiroz Medina fueron liberados el día de hoy por la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca. Como se recuerda, ambas personas era cajero del Banco de la Nación y fueron investigados por la Fiscalía Superios de Cajamarca por suplantar la identidad de decenas de beneficiarios del programa Pensión 65 y Juntos.



Víctor Raúl Díaz Ruiz cumplió nueve meses de prisión preventiva y fue liberado porque el Poder Judicial no accedió en ampliar la solicitud presentada por el Ministerio Público.



"Este caso tiene cientos de agraviados pero no pueden servirse estos paréntesis como fundamento para que estas personas salgan en libertad y se pueda decir que hay una inacción de la fiscalía", manifestó Alfredo Rebaza, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca ante el caso que conmocionó a todos los peruanos en el 2015.



Se rebeló que la decisión fue tomada porque existió "inactividad de los órganos encargados, falta de trabajo en la notificación de los más de 400 afectados en el tema", informó Rebaza a RPP. También se manifestó que parte de la pericia contable no se realizó en el plazo dispuesto para la investigación.