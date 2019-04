Liberan a periodista Jesús Palomino, quien fue detenido por error

Lamentable error policial. Luego de pasar dos noches en los calabozos, el periodista Jesús Palomino Núñez (57), quien labora en Trome, fue dejado en libertad al no habérsele hallado evidencia de su presunta participación en una red de pornografía infantil.



“Todo pasó muy rápido. El mismo día que allanaron mi casa, las computadoras de mis dos hijos y de mi esposa, ya querían presentarme como uno de los integrantes de esa organización”, expresó el hombre de prensa.



Contó que la detención se debió a que en el 2015 obtuvo un número telefónico prepago, pero como no lo utilizaba intentó darle de baja, pero la misma operadora de Claro le informó que no había problema, pues si lo dejaba de usar durante tres meses, se bloqueaba inmediatamente.



MENSAJES



“Sin embargo, no fue así y a ese teléfono llegaron dos mensajes de WhatsApp con videos de pornografía. Como estaba a mi nombre, me culparon”, añadió.



Palomino indicó que acudirá a las diligencias en el Poder Judicial para limpiar su imagen, pues cuando fue pasado a la carceleta lo trataron como un delincuente.



Junto a él, otros 12 implicados, entre ellos dos menores de edad, también salieron libres.





SEPA QUE...

​

-En caso ya no utilice un número de teléfono, comuníquese con su operadora para que le dé de baja.



-Verifique cuántos números telefónicos tiene a su nombre.



-No saque ningún teléfono para otra persona a su nombre, pues puede utilizarlo para actos ilícitos.