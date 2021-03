Guillermo Chunga, Liendrita, estaba feliz a pesar que las últimas semanas de su vida se encontraba separado de su esposa debido a los problemas que arrastraron tras su presentación en el programa de Andrea Llosa. El cómico ambulante y su pareja se habían enterado que estaban esperando un hijo, pero decidieron ocultarlo por miedo las amenazas de muerte que se materializaron la noche del sábado

La investigadora del programa ‘Andrea’ manifestó que desde que la última vez que se comunicó con el artista de la calle fue el jueves pasado y aunque estaba triste porque su hijo estaba hospitalizado, él le manifestaba que iba a sorprender a su familia.

“Él hablaba siempre de su familia y quería darle una sorpresa a su esposa porque quería estar con ella”, reveló la investigadora, quien acompañó a Jaqui a la prefectura de Ate Vitarte para que le den garantías, pues tras el asesinato de Liendrita estaba muy temerosa de lo que le pueda pasar a ella y a su hijo.

Investigadora de Andrea revela que esposa de Liendrita estaba embarazada | TROME

LUCERO ALAYO SE DEFIENDE

Lucero Alayo Gamarra, la joven sindicada como la culpable del asesinato de Liendrita , se presentó en el programa de Andrea Llosa donde se defendió y sostuvo que no es ninguna asesina y que tiene la conciencia limpia. “Yo no lo he mandado a matar, ni mi familia, es mentira, mi familia es humilde y lamento la muerte de Guillermo”.

La joven fanática de Guillermo Chunga Montalvan llegó al set de Andrea Llosa acompañada de su mamá e inmediatamente rompió en llanto y tuvo que ser apoyada por el personal médico del programa y luego fue interrogada por la conductora, quien le pidió que explicara por qué la acusaban de ser la autora del crimen de Liendrita.

“Hay personas que me han estado amenazando. Yo no me voy a esconder de las autoridades. Si van a ir a mi casa a querer investigarme, yo no me voy esconder, porque yo ni tengo recurso porque ni para una leche, una fórmula tengo. Yo no tengo plata, yo me hago cachuelitos para mi hijo”, indicó la joven.

Lucero Alayo sobre Liendrita: "Yo no soy una asesina" | TROME