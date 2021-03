En un nuevo avance del programa ‘Andrea’ de ATV, Lucero Alayo Gamarra , la joven sindicada como la culpable del crimen del cómico ambulante Guillermo Chunga, Liendrita , se defenderá de las graves acusaciones en su contra, pues tras la presentación del artista de la calle en el espacio de Andrea Llosa a causa de una denuncia de paternidad, este recibió constantes amenazas de muerte hasta que un sicario lo asesinó de siete balazos cuando se encontraba a bordo de un auto en Ate Vitarte.

“Muchos me han estado escribiendo sobre la terrible tragedia de Liendrita, que hasta el día de hoy nos tiene a todos conmocionados. Hoy en ‘Andrea’ hablaremos del tema. Estará el policía a cargo de la investigación y Lucero, la mujer a la que la gran mayoría acusa de ser la autora de este crimen. La que en un inicio aseguró que Liendrita era el padre de su hijo y luego un ADN lo desmintió”, escribió Andrea Llosa en su cuenta de Instagram.

En el avance se ve a una Lucero muy nerviosa y hasta rompe en llanto por las acusaciones en su contra y tras conocer que está incluida en la investigación por el asesinato del cómico ambulante.

“Yo no soy ninguna asesina, yo he venido acá a dar la cara”, dijo la joven cuya exposición de su historia le costó la vida al joven artista de la calle.

FAMILIA PIDE JUSTICIA

Los padres del cómico Guillermo Yussepi Chunga Montalbán, Liendrita, quien fue asesinado de siete balazos, responsabilizan a Lucero Gamarra, una joven que denunció al comediante por no ejercer una paternidad responsable. En el programa de Andrea Llosa se descubrió que la acusación era falsa.

La madre del cómico se mostró bastante afectada por el asesinato de su hijo de 24 años. “Yo solamente quiero que le hagan justicia a mi hijo, le quitaron la vida a mi hijo una mala mujer, sólo por no reconocer el hijo que no era suyo. Pido justicia para mi hijo, me lo quitó la vida a mi hijo esa mujer”.

Yuriko Chunga, hermana del cómico, también afirma que Liendrita no tenía problemas con nadie y que era muy tranquilo, pero después de su presentación en el programa de Andrea Llosa, empezó a recibir amenazas de muerte.

EL ÚLTIMO ADIÓS AL CÓMICO

Decenas de amigos y familiares de ‘Liendrita’ se reunieron en parque del sector ‘Los Angeles’ del distrito de Ate para despedirse del cómico. Cuerpo de Guillermo Yussepi Chunga Montalbán será llevado la tarde de este lunes a su natal Piura para ser enterrado allí.

MÁS INFORMACIÓN