Creyó que nadie lo atraparía y perdió. Tras una tenaz persecución que empezó en Lince y culminó en Pueblo Libre, Renzo Morón Flores (25) fue cercado y terminó atrapado por serenos y policías, por huir tras asaltar a mano armada a dos amigos.

El presunto delincuente y otro sujeto, se desplazaban en una moto lineal y encañonaron a dos amigos, que conversaban en un auto entre la avenida Sinchi Roca y José Leal, en Lince. Les robaron sus celulares. Cuando estaban listos para fugar, fueron descubiertos por una brigada de serenazgo de Lince, cuyos serenos y el policía a cargo, empezaron a perseguirlos por varias cuadras, e incluso hasta otro distrito.

Tras una tenaz persecución, que empezó en Lince y culminó en Pueblo Libre, Renzo Morón Flores (25) fue cercado y terminó atrapado por varias brigadas de serenos de Lince.

A esta persecución se unieron más unidades de serenazgo, quienes terminaron rodeando al presunto ladrón entre la avenida Bolívar y el jirón Pablo Fernandini. El sujeto se despistó en la moto en la que protagonizó una persecución, y terminó en el suelo. Renzo Morón, tenía en su poder dos celulares y antes de su captura, arrojó un revólver a la pista. La moto en la que fugaba no tenía placa y se teme que con ella cometería más robos en la zona.

SERENOS INTERVIENEN FIESTA COVID

Festejaban a puerta cerrada hasta que les cayó la policía. Unas 80 personas, entre ellos varios extranjeros, fueron intervenidos en el interior de una discoteca clandestina, donde bailaban y consumían licor sin preocuparse en ser contagiados de la Covid-19, en pleno corazón del distrito de Lince.

Policías y serenos de Lince llegaron en pleno ‘toque de queda’ a la discoteca, ubicada en la cuadra 26 de la avenida Petit Thouars, y descubrieron que dicho local funcionaba a puerta cerrada, pese a que ya había sido clausurado hasta cuatro veces y no tenía licencia de funcionamiento.

Los agentes tuvieron que ingresar y buscar en todos los ambientes, donde estaban escondidos los ‘fiesteros’. Luego salió el dueño del local de diversión y dijo que sus amigos fueron a saludarlo por su cumpleaños.

Dante Hernández, representante del municipio de Lince, indicó que el local no tiene autorización para funcionar como discoteca, no brinda ninguna seguridad a sus asistentes ante una emergencia, pues se trata de un espacio de 120 m2. Además los asistentes no respetaban las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

“Ya ha sido clausurada anteriormente, y no tiene licencia, es reincidente. Como municipalidad hemos procedido a la clausura y vamos a ver cómo clausurarla de manera definitiva”, dijo el vocero de la comuna. Tras las diligencias en el recinto, los infractores, muchas de ellas mujeres, fueron saliendo del local, cubiertas con sábanas, y abordaron varios vehículos policiales para ser derivados a la comisaría de Lince, donde quedaron registrador y se le puso una multa.