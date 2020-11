En los ocho meses que el país se encuentra en Estado de Emergencia, un delincuente ha hecho de las suyas en agravio de la pizzería ‘Hermosilla’, a la cual ha ingresado a robar en cuatro oportunidades. Ahora, lo hizo para apoderarse de una moderna bicicleta con la que uno de los trabajadores realizaba los pedidos a domicilios.

El último hecho ocurrió minutos antes de iniciarse el ‘toque de queda’. El sujeto llegó al local, ubicado en la cuadra dos del jirón Manuel Candamo, en Lince, cuando ya estaba cerrado.

“Ya no había atención al público, pero yo estaba adentro terminando de guardar todo. El delincuente abrió la puerta sin hacer ruido y sacó la bicicleta, valorizada en unos 500 soles, que estaba adelante”, contó el propietario Luis Hermosilla.

Agregó: “Al darme cuenta, salí y lo perseguí, pero el tipo agarró velocidad y escapó”.

Delincuentes han robado cuatro veces en la pizzería 'Hermosilla' de Lince. | Foto: Gonzalo Córdova

Según el agraviado, hace menos de 20 días, un ladrón, que podría ser el mismo, también hurtó otra bicicleta. Ambas unidades eran del joven que se encarga de hacer las entregas por delivery.

Según los afectados, tiempo atrás, un celular también fue robado en otra ocasión y el primer día del Estado de Emergencia, un sujeto rompió la mampara del local que tiene un valor de 700 soles. “En esta zona, a algunos comerciantes les exigen el pago de ‘cupos’ para no ser víctimas de atentados. Yo no lo he hecho. Quizás por eso estos ataques contra el negocio”, precisó.

Delincuentes han robado cuatro veces en la pizzería 'Hermosilla' de Lince. | Foto: Difusión

Como se sabe, a raíz de la pandemia, en diferentes distritos de la capital, han aumentado los hurtos de bicicletas pues muchas personas las están utilizando para desplazarse y evitar el contagio del coronavirus.