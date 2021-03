Festejaban a puerta cerrada hasta que les cayó la policía. Unas 80 personas, entre ellos varios extranjeros, fueron intervenidos en el interior de una discoteca clandestina, donde bailaban y consumían licor sin preocuparse en ser contagiados de la Covid-19, en pleno corazón del distrito de Lince.

Policías y serenos de Lince llegaron en pleno ‘toque de queda’ a la discoteca, ubicada en la cuadra 26 de la avenida Petit Thouars, y descubrieron que dicho local funcionaba a puerta cerrada, pese a que ya había sido clausurado hasta cuatro veces y no tenía licencia de funcionamiento.

Los agentes tuvieron que ingresar y buscar en todos los ambientes, donde estaban escondidos los ‘fiesteros’. Luego salió el dueño del local de diversión y dijo que sus amigos fueron a saludarlo por su cumpleaños.

Dante Hernández, representante del municipio de Lince, indicó que el local no tiene autorización para funcionar como discoteca, no brinda ninguna seguridad a sus asistentes ante una emergencia, pues se trata de un espacio de 120 m2. Además los asistentes no respetaban las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

“Ya ha sido clausurada anteriormente, y no tiene licencia, es reincidente. Como municipalidad hemos procedido a la clausura y vamos a ver cómo clausurarla de manera definitiva”, dijo el vocero de la comuna.

Tras las diligencias en el recinto, los infractores, muchas de ellas mujeres, fueron saliendo del local, cubiertas con sábanas, y abordaron varios vehículos policiales para ser derivados a la comisaría de Lince, donde quedaron registrador y se le puso una multa.









OTRA NOTA

ASALTO EN PIZZERIA





En los ocho meses que el país se encuentra en Estado de Emergencia, un delincuente ha hecho de las suyas en agravio de la pizzería ‘Hermosilla’, a la cual ha ingresado a robar en cuatro oportunidades. Ahora, lo hizo para apoderarse de una moderna bicicleta con la que uno de los trabajadores realizaba los pedidos a domicilios.

El último hecho ocurrió minutos antes de iniciarse el ‘toque de queda’. El sujeto llegó al local, ubicado en la cuadra dos del jirón Manuel Candamo, en Lince, cuando ya estaba cerrado.

“Ya no había atención al público, pero yo estaba adentro terminando de guardar todo. El delincuente abrió la puerta sin hacer ruido y sacó la bicicleta, valorizada en unos 500 soles, que estaba adelante”, contó el propietario Luis Hermosilla.

Agregó: “Al darme cuenta, salí y lo perseguí, pero el tipo agarró velocidad y escapó”. Según el agraviado, hace menos de 20 días, un ladrón, que podría ser el mismo, también hurtó otra bicicleta. Ambas unidades eran del joven que se encarga de hacer las entregas por delivery.

Según los afectados, tiempo atrás, un celular también fue robado en otra ocasión y el primer día del Estado de Emergencia, un sujeto rompió la mampara del local que tiene un valor de 700 soles. “En esta zona, a algunos comerciantes les exigen el pago de ‘cupos’ para no ser víctimas de atentados. Yo no lo he hecho. Quizás por eso estos ataques contra el negocio”, precisó





