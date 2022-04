En una concurrida calle del distrito de Lince, lugar frecuentado por las noches por meretrices, desconocidos atacaron a balazos e hirieron a jóvenes que estaban en un auto.

Según fuentes policiales, los muchachos, que tienen entre 17 a 28 años, se desplazaban a las 10:45 de la noche en el auto taxi negro de placa AYO-025 por la avenida Ignacio Merino, en sentido a San Isidro. Antes de llegar al cruce del jirón Risso, ocurrió el feroz ataque a balazos.

Puede ver: Exreos del penal de Cachiche son intervenidos por robar en un camión

“Me bajé a preguntar a una chica por sus servicios y me vendió un preservativo. Me dijo: “Nos encontramos a la vuelta”, y subí al auto y apareció un vehículo y desconocidos nos dispararon. No le hemos faltado el respeto a las chicas ni nada. Estábamos en nuestro vacilón tomando unas cervezas y conversando. No sabemos porqué nos han disparado”, dijo uno de los menores de edad, ocupantes del auto afectado.

Los atacantes escaparon a toda velocidad.

Los policías de la comisaría de Lince, y paramédicos de los bomberos llegaron al lugar y trasladaron al taxista venezolano herido Franklin Leovaldo Manzanilla Mendoza (36), que tiene una herida en el hombro izquierdo, y un pasajero de 17 años, con tres heridas en el brazo izquierdo, al hospital Arzobispo Loayza.

Más tarde, los peritos de criminalística llegaron a la escena y con apoyo de los policías de la comisaría de Lince, cerraron toda la cuadra para realizar las diligencias de rigor. En total se contaron 14 casquillos de bala. El auto quedó muy afectado con orificios en el lado posterior e izquierdo del vehículo.

Los policías de Depincri Jesús María-Lince, investigan el caso.





Encuentran estrangulado a joven médico en su departamento

El joven médico Kevin Jordan Lucano Tejada (29), quien estaba al frente del área de pacientes Covid-19 de una conocida clínica, fue asesinado por un extranjero en su departamento, en Lince.

El profesional fue visto por última vez el sábado por la noche. Ingresó con su acompañante, un venezolano, al edificio en prolongación Iquitos 2650. Subieron a su departamento 1601-B y allí pasaron la noche.

A las 6 de la mañana del domingo, un hombre delgado y alto, salió del elevador con dos maletas de viajero, una bolsa y cargando una mochila con valiosos objetos de valor. Solo horas después, el médico fue hallado estrangulado con una sábana en el dormitorio. Además tenía las manos amarradas hacia la espalda con la misma sábana.

Los policías de la División de Investigación de Homicidios de Dirincri, peritos de criminalística y el fiscal de turno, llegaron al lugar y realizaron las labores de rigor. El dormitorio estaba en completo desorden lo que indica que al doctor Lucano Tejada, le robaron valiosa pertenencia.





También lee: