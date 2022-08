La mujer trans y dos muchachos de 18 y 25 años se lesionaron con armas blancas tras beber licor en una vivienda, en Lince. Las causas del acto sangriento se investigan.

Sucedió a las 11:30 del día cuando la mujer trans, de aproximadamente 35 años y cuya identidad se desconoce, invitó a los jovencitos a tomar licor en su departamento, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Risso. Todos estaban en el dormitorio del dúplex, ubicado en el departamento 507, en el quinto piso. De pronto, tuvieron una acalorada discusión y se produjo la agresión con dos cuchillos y un cúter.

Mujer trans y dos acompañantes, de 18 y 25 años, se hirieron con cuchillos y cúter.

Ella, fue herida en abdomen, pecho y clavícula derecha, y quedó tendido en un charco de sangre en el dormitorio. Sus acompañantes salieron corriendo de la escena. Pero en el pasadizo del primer piso, a unos metros de la puerta principal, se desplomó Roldan Dilke Mendoza Fasabi (25), y perdió mucha sangre. Este fue herido en rostro y abdomen.

Su amigo Lenin Alberto Mata Román (18), quien tiene heridas superficiales en ambas manos, pidió ayuda a los vecinos y fue auxiliado por un grupo de serenos de Lince, que llegaron a la escena. Ambos heridos de gravedad fueron trasladados al hospital. Pero Roldan Mendoza, quedó intervenido con custodia policial.

Mata Román, fue trasladado a la comisaría de Lince en situación de intervenido.

Se investiga el caso como una tentativa de homicidio. Se investiga si el móvil fue el robo.





Mafia de proxenetas ataca de 14 balazos a jovencitos en auto

En una concurrida calle del distrito de Lince, lugar frecuentado por las noches por meretrices, desconocidos atacaron a balazos e hirieron a jóvenes que estaban en un auto.

Según fuentes policiales, los muchachos, que tienen entre 17 a 28 años, se desplazaban a las 10:45 de la noche en el auto taxi negro de placa AYO-025 por la avenida Ignacio Merino, en sentido a San Isidro. Antes de llegar al cruce del jirón Risso, ocurrió el feroz ataque a balazos.

“Me bajé a preguntar a una chica por sus servicios y me vendió un preservativo. Me dijo: “Nos encontramos a la vuelta”, y subí al auto y apareció un vehículo y desconocidos nos dispararon. No le hemos faltado el respeto a las chicas ni nada. Estábamos en nuestro vacilón tomando unas cervezas y conversando. No sabemos porqué nos han disparado”, dijo uno de los menores de edad, ocupantes del auto afectado.

Los atacantes escaparon a toda velocidad.

Los policías de la comisaría de Lince, y paramédicos de los bomberos llegaron al lugar y trasladaron al taxista venezolano herido Franklin Leovaldo Manzanilla Mendoza (36), que tiene una herida en el hombro izquierdo, y un pasajero de 17 años, con tres heridas en el brazo izquierdo, al hospital Arzobispo Loayza.

Más tarde, los peritos de criminalística llegaron a la escena y con apoyo de los policías de la comisaría de Lince, cerraron toda la cuadra para realizar las diligencias de rigor. En total se contaron 14 casquillos de bala. El auto quedó muy afectado con orificios en el lado posterior e izquierdo del vehículo.