Por: Edgar Cirilo

El 21 de enero del 2019, Lionel Saavedra Pari (30), agente de seguridad de Prosegur , bajo la modalidad de ‘La momia’, robó más de dos millones 200 mil soles que resguardaba en un camión de la empresa de caudales y desapareció. Dos años después, ya está preso en Lima, tras haber sido extraditado de Argentina, donde fue arrestado.

Luego de pedir la mano de su pareja, en mochilas y bolsas, Lionel sacó del interior del blindado un millón 500 mil soles y 216 mil dólares. Con los fajos de billetes adheridos a su cuerpo, salió de la sede principal de Prosegur, en Surco.

Las sospechas se confirmaron cuando las cámaras de seguridad lo captaron manipulando el dinero y dejando regados varios billetes en el piso del camión. En su casillero de trabajo se halló dinero que no pudo llevarse. Con el jugoso botín desapareció.

Lionel Saavedra, el trabajador que le robó dos millones de soles a Prosegur para poder casarse

Ante las claras evidencias en su contra, en diciembre del 2019, un juez le impuso tres meses de prisión preventiva, audiencia a la que no asistió, pues estaba en la clandestinidad. Un portavoz de Prosegur reveló que el agente de seguridad se casó e hizo una gran fiesta con el dinero producto del hurto.

SE FUE POR BOLIVIA

Lionel, en forma subrepticia, viajó a Bolivia y luego llegó a Buenos Aires, Argentina. La fuga la habría financiado con la plata que robó. A través de su abogado, hizo saber que sufría de maltrato laboral y lo acusaban de un robo de cuatro mil soles.

Se ordenó su captura internacional con alerta roja, calificación que se da a los delincuentes de alta peligrosidad. Cuando llevaba una vida cómoda y placentera, detectives de Interpol lo arrestaron el 22 de enero del 2020.

Se espera que ante un juez revele el destino del dinero, que hasta ahora es un misterio.

Lionel Saavedra, el trabajador que le robó dos millones de soles a Prosegur para poder casarse

LA HISTORIA DEL ROBO

Lionel Saavedra era un trabajador de la empresa de seguridad y transporte de caudales Prosegur, y tras robar más de dos millones de soles, desapareció en forma misteriosa.

Un representante de la compañía denunció en la División Antirrobos de la Dirincri al portavalor por el robo de un millón 500 mil soles y 216 mil dólares pertenecientes al banco BBVA Continental. Según la acusación, el dinero fue hurtado el lunes 21 de enero, cuando era trasladado en un camión blindado de Prosegur.

Minutos después de las 8 de la noche del lunes 21 de enero, al culminar su turno de trabajo, salió del local de la empresa en la avenida Morro Solar, en Surco. ”Al salir me llamó, pero no regresó a dormir, pensé que se había quedado a trabajar hasta el día siguiente”, indicó Lucero Silupú (27), conviviente del empleado. Al enterarse de que, el martes 22 de enero, Lionel Saavedra no asistió a trabajar, la mujer acudió a la comisaría de Caja de Agua para denunciar la desaparición.

PIDIÓ LA MANO

Horas más tarde del robo, un grupo de agentes antirrobos llegó a su casa ubicada en la cuadra 1 del pasaje Talara, en Caja de Agua, San Juan de Lurigancho. Registraron todos los ambientes, pero no lo encontraron.

”El domingo le pidió mi mano a mi mamá y el 12 de febrero es nuestra fecha de matrimonio”, dijo Lucero. Por su parte, su padre exhortó a su hijo a que se presente porque cree en su inocencia. Aclaró que si ha cometido un delito, asuma su responsabilidad.

LA ‘MOMIA’

Según las primeras pesquisas, Saavedra recogió 8 bolsas con dinero de una agencia bancaria en el interior del Mercado de Productores de Santa Anita. Al llegar a la sede de Prosegur, solo reportó 5. Las cámaras de videovigilancia de la empresa lo grabaron cuando salía un poco ‘más gordo’, por lo que se presume que sacó el dinero con la modalidad de la ‘momia’.