Dentro de su negocio de Los Olivos, al que ingresaron sin violentar las puertas, el maestro panadero Fernando Teófilo Osorio Toribio (48) fue degollado por delincuentes que le habrían robado unos cinco mil soles.

El crimen ocurrió en la manzana 136 del asentamiento humano ‘Enrique Milla Ochoa’.

Judith Ccasa contó que, el domingo, su esposo estuvo en una reunión familiar y se fue a la panadería a las 10 de la noche. “Él se quedó con una chica que lo ayudaba desde hace un mes. Ella tenía que irse antes pero se quedó hasta las 10:45 de la noche. Lo sabemos porque mi esposo me llamó desde el celular para avisarme que el suyo no lo encontraba. No sabemos el porqué se quedó y hasta qué hora”, dijo.

Maestro panadero fue asesinado de manera cruel en su negocio de Los Olivos. | Foto: Gonzalo Córdova

Ayer, a las seis de la mañana, un joven llegó para repartir el pan y nadie abrió la puerta. Sospechó de algo malo al ver sangre que salía de una de las puertas, por lo que avisó a los familiares. Dos de los cinco hijos de don Fernando acudieron al lugar y hallaron el cadáver.

La empleada, de nombre Fiorella, no contestó llamadas hasta que al mediodía fue intervenida porque llegó al lugar y fue reconocida por una pariente del fallecido.

Maestro panadero fue asesinado de manera cruel en su negocio de Los Olivos. | Foto: Facebook

Hace dos meses, la víctima despidió a una venezolana porque la descubrió robando 50 soles. Alrededor del lugar hay cámaras de seguridad.