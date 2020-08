Durante la intervención en la discoteca ‘Thomas Restobar’ en Los Olivos la madrugada de este domingo 13 personas murieron asfixiados al tratar de escapar de la PNP, en pleno toque de queda. En el lugar se hallaban alrededor de 120 personas que habían llegado mediante una invitación a través de las redes sociales.

Una madre de una adolescente de 16 años que sobrevivió a la tragedia contó que su hijo le dijo que iba a ir a ver a su papá.

“Mi hijito ayer salió y me dijo que iba donde su papá. Me he enterado recién que lo tienen acá y he venido a verlo. La verdad yo no sabía nada de esto”, dijo la mujer a América Noticias.

Pese a la desgracia ocurrida en el establecimiento del cono norte, la madre se sintió aliviado que no le haya pasado nada a su hijo como sucedió con las otras 23 víctimas.

“Me he quedado sorprendida. No sabía nada de esto, porque él siempre me decía que iba a ir donde su papá y yo estaba tranquila hasta que me tocaron la puerta temprano y me dijeron que había salido en las noticias”, concluyó.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado de prensa en el que da detalles de lo ocurrido en la discoteca de Los Olivos, donde 13 jóvenes fallecieron asfixiados tras una intervención policial por violar el toque de queda por el estado de emergencia por el coronavirus.

Adolescente se salvó de morir en la 'fiesta de terror' en Los Olivos. (América Noticias)

