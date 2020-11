Quince habrían sido las personas afectadas en las últimas semanas. Un sujeto conocido como ‘La Cobra’ y su amigo, que se hacían pasar como colectiveros, eran integrantes de una banda de delincuentes que secuestraba a sus víctimas y las ‘pepeaba’ para vaciar sus cuentas bancarias, en la zona norte de Lima. Ambos fueron capturados.

El trabajador de limpieza de una empresa, de 46 años, se salvó de morir, pero no pudo evitar caer en las garras de estos ladrones. “Tomé el colectivo a las 11 de la noche de ayer (domingo) en la plaza ‘Dos de Mayo’. Me dirigía a la avenida Perú, pero en el camino se desvió. Me invitaron una botella de agua”, contó el agraviado que apenas podía mantenerse despierto.

Antes de la medianoche y con las tarjetas del hombre a disposición, los facinerosos retiraron 750 soles de un cajero.

“La víctima podía morir de un infarto porque le suministraron somníferos. Los sujetos han hecho cuatro retiros y transferencias en sus tarjetas”, precisó el jefe de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri, coronel Franco Moreno.

A las nueve de la mañana, los ladrones querían hacer otro retiro y se estacionaron en la calle Vicente Morales, zona de Santa Luzmila, Comas, cerca de un cajero. Estaban en un falso taxi, negro, de placa AMB-149.

Detectives antisecuestros estaban tras de ellos y capturaron a J. M. G. (39), conocido como ‘La Cobra’ por un tatuaje que lleva en la pierna derecha, y A. H. A. (36).

Se recuperó el dinero robado. En la maletera se halló trapos que utilizarían para amarrar a víctimas. “Una mujer también forma parte de la banda y disimula ser pasajera para que las personas se confíen y suban. Captaban a sus víctimas en la Plaza San Martín y la avenida Alfonso Ugarte. Tienen 15 denuncias”, acotó el oficial PNP