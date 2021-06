Agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron, este martes en la noche, el night club conocido como ‘La Sirenita’, ubicado en la avenida Gerardo Unger, en Los Olivos.

El noticiero 24 Horas indicó que los integrantes de la Dirección Contra la Trata de Personas de la PNP intervinieron a unas 40 personas, entre mujeres que eran explotadas sexualmente y clientes.

Las mujeres fueron trasladadas a una dependencia policial, ya que entre ellas había menores de edad. La intervención policial se da en el contexto del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

El prostíbulo se encuentra ubicado cerca de la estación Naranjal y funciona sin acatar el toque de queda y las normas sanitarias. No es la primera vez que es intervenido, ya que fue cerrado el pasado 29 de mayo al encontrar en su interior a más 200 personas que no cumplían con el distanciamiento social y no usaban mascarillas.

Además, en octubre del 2018, en un operativo policial en el prostíbulo ‘La Sirenita’ se pudo rescatar a 46 mujeres de distintas nacionalidades que eran obligadas a ejercer la prostitución clandestina en las peores condiciones.