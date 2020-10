A balazos y sin compasión alguna, tres ‘raqueteros’ venezolanos, que se desplazaban en una mototaxi, asaltaban a todo aquel que se cruzara en su camino, en Los Olivos. Sus últimas víctimas fueron cuatro amigos, a quienes - en un parque - interceptaron y encañonaron en la cabeza para despojarlos de sus celulares.

Los extranjeros, autodenominados ‘Los Chamos del raqueteo’, hicieron de las suyas la noche del miércoles en el parque ‘Virgen de Fátima’, en la urbanización Los Jazmines del Naranjal.

En ese lugar, cuatro jóvenes trabajadores se reunieron para charlar un rato hasta que llegó y se estacionó una mototaxi, de placa 7674-DA.

“Dos de los sujetos se acercaron con armas de fuego y se llevaron nuestros teléfonos. Al oponer resistencia hicieron disparos al aire. Me apuntaron y dijeron que si no entregaba mis cosas me iban a matar”, contó uno de los agraviados.

Mototaxis utilizada por los delincuentes para sus fechorías. | Foto: José Yucra

Este hecho duró apenas unos segundos pero dejó con miedo a las víctimas.

Los ladrones se dieron a la fuga, pero a los pocos minutos fueron vistos por agentes del Escuadrón de Emergencia Norte.

“Se desplazaban de manera sospechosa por el lugar. Se procedió a darle la voz de alto, pero se dieron a la fuga hasta que lograron ser capturados. En su poder se halló una pistola con ocho cartuchos y una mochila con las especies robadas”, informó el director de la Región Policial Lima, general Jorge Cayas.

Douglas Alexander Marcano (26) era el conductor de la mototaxi mientras que los ocupantes fueron identificados como Brian Vieira Pini (22) y Maycol Graterol Figueroa (20).

Según se informó, Vieira registra una denuncia por lesiones mientras que Graterol una por conducir en estado de ebriedad.