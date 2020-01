¡Hasta cuándo! Un nuevo caso de violación de menores ocurrió la noche del último miércoles en Los Olivos. Allí, una adolescente de 15 años habría sido abusada por dos desconocidos que entraron a la fuerza a su vivienda y abusaron de ella.

De acuerdo con América Noticias, la menor contó a sus familiares que se encontraba descansando en su casa junto a su hermano menor esperando a su madre cuando de pronto los desconocidos ingresaron a la fuerza al lugar y perpetraron el abuso.

La familiar de la menor, quien prefirió el anonimato, informó que la adolescente permanece internada en el hospital Cayetano Heredia (San Martín de Porres). Cuestionó el procedimiento con la víctima y que el fiscal de turno aún no haya acudido hasta el inmueble ni tampoco a conocer el estado de la agraviada.

“Llamamos a la Policía y nos atendió. Vino y nos dijo que teníamos que llevarla a un hospital porque estaba muy mal. Cuando estuvimos ahí, la doctora se encargó de estabilizarla porque estaba en shock. No quería que la toquen y la doctora dijo que tenía que pasar examen médico legista”, señaló la tía de la joven.

“Estaba con hemorragia y así la suben al patrullero. Una vez ahí me dicen que no vamos a ir [al médico legista] sino primero a la comisaría de Pro. No conozco los procedimientos, pero el policía me dijo que teníamos que ir ahí para recoger un atestado. [Cuando llegamos] yo no quise que ella baje, [Luego] fuimos al médico legista donde no la atendieron. Ella llegó en silla de ruedas y la señorita dijo ‘tiene que esperar su turno y dijo ‘no debieron traerla acá porque está mal’ […] No están capacitados o no saben qué procedimiento a seguir y son indolentes”, agregó.

El informe indicó que el caso ya es conocido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

Denuncian que adolescente fue violada por dos sujetos que irrumpieron vivienda en Los Olivos (Video: América Noticias)