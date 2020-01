¡Siguen saliendo más declaraciones! Una de las tres venezolanas que fueron captadas junto a Issac Hilario Huamanyalli la noche del último jueves en el local de McDonald’s del centro comercial Risso (Lince), antes de que el empresario fuera asesinado por sicarios, rompió su silencio y se pronunció tras ser implicada en el crimen.

Según Cuarto Poder, se trataría de una adolescente de 16 años que trabaja como modelo y anfitriona en varios locales de Lince e Independencia. La joven reconoció que estuvo en el local de comida rápida porque le iban hacer una propuesta de trabajo.

A través de un audio de WhatsApp, ella negó que tenga algo que ver con el homicidio de Isaac Hilario. “Yo también quería hacer eso (declarar) para poner a muchas personas en claro, porque me están implicando en eso, me están implicando en algo que no tuve nada que ver, porque la familia también lo dice”, expresó.

Las imágenes del local de McDonald’s muestran que Isaac Hilario estuvo acompañado de las tres mujeres en el momento que fue asesinado de dos disparos en la cabeza por un sicario.

Horas antes, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lince grabaron cómo las tres mujeres se desplazan por la avenida Arequipa, muy cerca del centro comercial Risso. Se sientan en una banca y una cuarta mujer se les acerca a conversar. A los pocos momentos, las cuatro mujeres vuelven a tener un encuentro en la puerta de McDonald’s, pero solo tres entran y se sientan en la mesa con Isaac Hilario.