Era cocinero y conocía a su victima desde hace 5 años. Un amor no correspondido habría motivado a Carlos Javier Hualpa Vacas a prender fuego a Eyvi Agreda Marchena (22), cuando se encontraba al interior de un bus en Miraflores.

La mañana de este miércoles, la Policía informó que el principal sospechoso del atentado contra la joven estudiante de administración había sido capturado.

Durante su intervención, Carlos Javier Hualpa Vacas negó que haya sido el autor del macabro hecho, sin embargo, los videos y la quemadura en su brazo izqueierdo lo delataría.

Miraflores: Carlos Javier Hualpa Vacas entró en contracciones al ser interrogado por la Policía

Según menciona la Policía, el sujeto entró en una serie de contracciones luego de ser consulado por las causas de sus lesiones. Carlos Javier Hualpa Vacas no supo responder a los cuestionamientos.

"Le estoy diciendo que me he quemado en la casa cuando me enteré de la noticia con el celular (...) mi amigo me llama y me dice que Agreda se ha quemado", refiere.

Carlos Javier Hualpa Vacas fue trasladado a la Comisaría de Miraflores hasta donde fue presentado a la prensa como el principal sospechoso. Su intervención se realiza tras un minucioso trabajo de seguimiento que le hicieron al sujeto.