El joven arbitro Alberto Esteban Orellana Quispitupa (22), murió al estrellarse con su auto contra la berma central de la costa verde, en Miraflores. Su acompañante, una jovencita de 22 años, sufrió graves heridas.

El lamentable accidente fue a las 6:30 de la mañana en la costa verde, a la altura de la bajada de Armendáriz. El joven Alberto Orellana, conducía su auto Toyota negro de placa T4E-318 en sentido de norte a sur. Al parecer quería ingresar a la vía hacia el ingreso de la vía expresa y chocó aparatosamente contra la valla de seguridad.

Su muerte fue instantánea. A su lado estaba su acompañante Stacy Morales, quien fue rescatada por los bomberos y trasladada al hospital Casimiro Ulloa. En el auto se encontró latas de cerveza.

Al lugar llegaron los policías de la comisaria de Miraflores, fiscal de turno y agentes de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UIAT) para investigar las causas del terrible accidente con consecuencias fatales.

También se hicieron presentes la pareja del joven, sus padres y otros parientes. El muchacho era arbitro en la liga provincial y deja en la orfandad a una niña de dos añitos.





‘Malditos del Rolex’ roban cadena de oro y reloj a empresario

Vuelven con más violencia y dispuestos a todo. Sin la menor preocupación de ser grabados por varias cámaras de seguridad, dos miembros de la banda los ‘Malditos del Rolex’ encañonaron a un empresario panificador y le robaron una cadena de oro y su valioso reloj de alta gama en pleno corazón de Miraflores.

El atraco fue a las 3:40 de la tarde en la cuadra 2 de la calle San Fernando, frente a la panadería- baguetería ‘Per-Lizza’. Don Luis Sarco Valdez (61), había terminado de lavar su camioneta y llevó la escalera portátil al interior de su negocio. Salió para acomodar algunas cosas cuando un muchacho, de contextura delgada y 1.78 cm, cruzó rápidamente la pista proveniente de la calle comandante Aristides Aljovin, y le apuntó a corta distancia.

“Vi que venía hacia mí y le pregunté: “¡Si, que desea!”. El sujeto me gritó: ¡Dame la cadena! y se la entregué. Luego exigió que le entregue mi reloj Rolex y también se lo di. Cuando me pidió mi celular y billetera, me pareció que tenía un arma de juguete y le dije: ¡No, eso no te voy a entregar!. Enseguida me enseñó la cacerina y rastrilló la pistola. Me asusté y me quedé impávido, sin saber qué hacer”, explicó el hombre de negocios.









‘Malditos del Rolex’ cometieron tres asaltos en la misma cuadra

Los ‘Malditos del Rolex’ no solo asaltaron al empresario Luis Sarco (61) y le robaron una cadena de oro y reloj de alta gama, el ultimo fin de semana, sino que además serían autores de otros tres atracos a mano armada y en la misma cuadra, en Miraflores.

En menos de una semana, los mismos asaltantes armados encañonaron a una jovencita, que hablaba por celular, y le robaron el costoso aparato. Dos días después volvieron por la misma cuadra y asaltaron a un joven que paseaba a su mascota. Un día después atacaron a un repartidor por delivery, quien llegó a la zona a dejar un pedido.

“Esta zona se ha vuelto peligrosa. Desde acá pueden fugar hacia al circuito de playas, la vía expresa y Chorrillos. Llamamos a la policía y serenazgo y nadie aparece”, dijo el empresario Luis Sarco.

Indicó que antes ese lugar era tranquilo. La gente solía salir a pasear y comprar sin problemas. Ahora salen con temor y nadie puede hablar por celular mientras sale a la calle, por temor a ser víctima de la delincuencia.





