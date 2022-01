Vuelven con más violencia y dispuestos a todo. Sin la menor preocupación de ser grabados por varias cámaras de seguridad, dos miembros de la banda los ‘Malditos del Rolex’ encañonaron a un empresario panificador y le robaron una cadena de oro y su valioso reloj de alta gama en pleno corazón de Miraflores.

El atraco fue a las 3:40 de la tarde en la cuadra 2 de la calle San Fernando, frente a la panadería- baguetería ‘Per-Lizza’. Don Luis Sarco Valdez (61), había terminado de lavar su camioneta y llevó la escalera portátil al interior de su negocio. Salió para acomodar algunas cosas cuando un muchacho, de contextura delgada y 1.78 cm, cruzó rápidamente la pista proveniente de la calle comandante Aristides Aljovin, y le apuntó a corta distancia.

‘Malditos del Rolex’ encañonaron a un empresario panificador y le robaron una cadena de oro y su valioso reloj de alta gama. (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

“Vi que venía hacia mí y le pregunté: “¡Si, que desea!”. El sujeto me dijo: Dame la cadena y se la entregué. Luego exigió que le entregue mi reloj Rolex y también se lo di. Cuando me pidió mi celular y billetera, me pareció que tenía un arma de juguete y le dije: ¡No, eso no te voy a entregar!. Enseguida me enseñó la cacerina y rastrilló la pistola. Me asusté y me quedé impávido, sin saber qué hacer”, explicó el hombre de negocios.

Atraco fue en 20 segundos

Mientras esto pasaba, el cómplice del pistolero, llegó a bordo de una moto lineal en sentido contrario y se estacionó detrás de la camioneta. Tan solo 20 segundos después, el conductor de la moto le gritó al pistolero ¡Ya déjalo, vámonos! Y enseguida este abordó el vehículo y escaparon rumbo al circuito de playas.

“La cadena de oro es un recuerdo de mi difunta esposa y al igual que el reloj me lo puse hace unos días. Durante mucho tiempo lo tenía guardado y decidí ponerme y me asaltan. Pensé que ese asaltante tenía un arma de juguete y lo enfrenté. De milagro que no me disparó. Era un venezolano el que me encañonó”, sostuvo.

Solo la cadena de oro de 18 kilates está valorizada en 4 mil dólares y el reloj de alta gama (Rolex) en 5 mil dólares. La zona se ha vuelto insegura. En solo una semana se han reportado otros dos asaltos a mano armada. Uno de ellos cometido a una jovencita y a un repartidor por delivery.





‘Topos’ roban 300 mil soles de casa de cambio y tienda





La delincuencia sigue imparable. A pocos metros del municipio de Miraflores, delincuentes hicieron un forado por un restaurante y robaron enseres y más de 300 mil soles de un local de reparaciones de computadoras y una casa de cambios.

Durante la madrugada, los ladrones forzaron la puerta del restaurante, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Larco, e hicieron un forado de 40 centímetros de diámetro cerca de la puerta. Ingresaron al local contiguo y no solo se apoderaron de 4 laptops, 20 relojes, 5 tablets, 5 smart Whach, parlantes, accesorios y 40 mil soles. Además forzaron los barrotes de la casa de cambios y robaron más de 150 mil soles, que estaban guardados en una caja.

Los rateros sacaron las cosas y las subieron a un auto estacionado y fugaron. Todo esto fue a escasos 20 metros del municipio en pleno corazón de Miraflores.

“Me dejaron sin nada. Todo lo que tenía en el negocio (casa de cambios) se lo robaron. Les pedimos a los jueces que cuando la policía capture a los delincuentes, no los dejen libres. La delincuencia está cada vez peor. Me han dejado en la ruina”, sostuvo a borde de las lágrimas, Gladys Sánchez (45), dueña de la casa de cambios.





