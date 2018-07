Una empresaria de La Molina denunció el pasado miércoles que la empleada del hogar que contrató traicionó su confianza y le robó cuando no estaba en su casa. La joven identificada como Katherine Vásquez Ocas salió a defenderse y dijo ser inocente.



Según Nancy Gamboa, Katherine Vásquez Ocas sustrajo de su casa 23 mil soles en efectivo, electrodomésticos y hasta su propia ropa, que más tarde lució en Facebook , según muestran unas fotografías proporcionadas por la empresaria de La Molina.

Inclusive, las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito de La Molina muestran cómo Katherine Vásquez Ocas sale de la casa de Nancy Gamboa con lo robado y aborda un taxi de color amarillo.

A pesar de la evidencia, Katherine Vásquez Ocas salió a defenderse y a contar su versión de los hechos. Según la joven de 21 años, no robó el monto mencionado por la empresaria de La Molina ni tampoco la ropa con la que se lució en Facebook .

Katherine Vasquez Ocas reconoció haber sustraído una guitarra, un equipo de sonido y una consola de videojuegos ya que la empresaria de La Molina no le pagó dos meses de sueldo, los mismos que equivalían a 2 mil soles.



Según la joven empleada del hogar, empeñó los objetos que sacó de la casa de Nancy Gamboa para empeñarlos y darles de comer a sus hermanitos. En total le dieron 850 soles, que según ella no llegan al monto que le debía la empresaria de La Molina.



"Mire señora Nancy ante todo me dirijo a usted porque me está difamando de algo que no cometí. Le pido por favor que se retracte de todo lo que usted me acusa", exigió Katherine Vásquez Oca.



