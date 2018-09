Una joven y atractiva anfitriona fue atacada por dos delincuentes que, a bordo de una moto, la arrastraron varios metros por la pista para robarle su moderno celular, en Los Olivos.



A las 6:40 de la mañana, Miryam Aracely Paz Jerí (23), después de una jornada laboral, salió de la discoteca ‘Zahara’, frente al Megaplaza, con dirección a su casa, en Santa Luzmila, Comas.

Mientras caminaba por la avenida Alfredo Mendiola con dirección al paradero y revisaba su celular, repentinamente apareció una moto lineal negra con dos ocupantes, quienes la asaltaron por la espalda.



‘UNA PESADILLA’



“En ese momento, siento que me jalan el celular y me arrastran por la pista. Solo vi la moto”, dijo Miryam Paz, quien acabó con heridas en ambas rodillas, un duro golpe en la cabeza y arañones en el brazo. “Fue como una pesadilla, me desesperé y reaccioné cuando estaba tirada en medio de la pista”, manifestó.

Una trabajadora de limpieza y una compañera de trabajo auxiliaron a Miryam Paz y la llevaron a un restaurante que atiende las 24 horas, donde le dijeron que, momentos antes, los mismos ladrones en la moto negra habían robado a comensales.