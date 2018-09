Los Olivos: Cae pervertido que amenazó con un arma y violó a joven en falsa entrevista de trabajo | VIDEO y FOTOS

¡Terrible! Un joven en búsqueda de trabajo nunca esperó que acudir a una entrevista terminaría por convertirlo en víctima de un violador. Todo ocurrió en Los Olivos, luego de que el depravado lo amenazara con un arma.

El joven contó que leyó un anuncio en el periódico que ofrecía trabajo de vigilante. Decidió llamar al número consignado y el sujeto que supuestamente lo emplearía lo citó en un supermercado de Los Olivos.

Con engaños, el sujeto condujo a su víctima hasta su propia casa ubicada en la cuadra uno de la calle Los Lulos, en Los Olivos, donde le dijo que ganaría 1000 soles pero que tenía que quitarse toda la ropa para ver si tenía cicatrices.

"Me dice 'quítate todo para ver si tienes cicatrices o algún tatuaje', yo me quito la ropa y él me empieza a ver. Señor, ¿qué tiene? le digo, yo me voy, ya no quiero trabajo y sacó una pistola de su escritorio y me dice 'tú no te vas a ir de acá'", contó el joven víctima de violación.

Luego de ultrajarlo, Henry Baltazar Chamorro de 44 años se descuidó, por lo que el joven pudo escapar de la casa de Los Olivos y pedir ayuda policial en la comisaría de Sol de Oro, consignó América Noticias.

Los efectivos crearon un plan para lograr la captura del acusado, quien pudo ser detenido dentro de su vivienda de Los Olivos. A pesar de la denuncia, el sujeto negó las acusaciones en su contra.

Cabe indicar que los efectivos policiales constataron que esta es la segunda denuncia por violación que cae sobre Henry Baltazar Chamorro. Y es que en el 2014 una mujer lo acusó de haber ultrajado a su hijo de 14 años.

