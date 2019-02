Los Olivos: Ratero armado asalta a mujeres en salón de belleza y se lleva todo | FOTOS

Un avezado delincuente con arma en mano sembró el terror en una peluquería de Los Olivos , donde se apoderó del dinero de la caja y arrebató sus carteras, celulares, joyas y paquetes a las clientas, que en ese momento se arreglaban para asistir a un evento social.



“La reja estaba cerrada y la puerta enrollable a mitad. El sujeto ingresó con total confianza y fue de frente a la caja. Nos amenazó y rastrilló su arma a cada momento, pensamos que nos mataría”, contó María Isabel Arellano (50), dueña del salón de belleza ‘Kiarys’, ubicado en la calle Isaac Newton,

En menos de un minuto, además de las pertenencias de las clientas, el ladrón también se llevó insumos para cabellos valorizados en 5 mil soles. “En efectivo se ha llevado más de 2 mil soles”, expresó.

‘TIERRA DE NADIE’



Tras el robo, el sujeto intentó escapar a bordo de una moto lineal, pero al parecer esta no encendió, por lo que la dejó abandonada. “Después de tres horas han aparecido dos venezolanos a llevarse la moto. Intentamos evitarlo, pero se pusieron agresivos y no querían que los grabemos”, contó una de las víctimas.



Vecinos de la urbanización El Trébol piden a las autoridades mayor seguridad, pues afirman que la delincuencia se ha apoderado de estas calles. “Todos los días hay asaltos en esta urbanización, y no uno, sino varios. No tienen miedo a nada”, precisaron.