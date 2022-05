Un verdadero drama vive la madre de familia Medalith Podestá Santos (36). Ella tiene un hijo de 16 años, que padece de parálisis cerebral severo, hidrocefalia y escoliosis (desviación lateral de la columna), y a los cinco años fue baleado, y su situación empeoró. Pero además unos delincuentes le robaron su carro con en que llevaba a su vástago a sus terapias, en Manchay, Pachacamac.

Contó a ‘Trome’ que su hijo presentó problemas a los dos meses de nacido. Le detectaron parálisis cerebral leve e hidrocefalia. Hasta los cuatro años crecía en forma normal. Su madre lo llevaba a terapias y su estado de salud mejoró. Pero a los cinco años, lo llevó a buscar al padre para pedirle dinero para los gastos de alimentación y terapias, hasta Villa El Salvador, y fueron asaltados por varios delincuentes.

La madre de familia Medalith Podestá Santos (36). pide ayuda para continuar llevando a su hijo a terapias. (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

“Los delincuentes dispararon antes de escapar y mi hijito resultó herido en el abdomen. Los médicos lo salvaron, pero le cortaron el intestino grueso”, contó afligida la madre de familia. Pero su drama no acaba allí. La salud del pequeño empeoró. Su madre trabajaba vendiendo ropa usada en forma ambulatoria en mercaditos de Manchay, para juntar dinero para sus terapias.

La salud de ‘Franchesco’, quien es hincha del futbolista Christian Cueva, empeoró y los médicos diagnosticaron parálisis cerebral severa. “Lo único que me han dicho es que continúe con las terapias y le dé calidad de vida. Eso hacía hasta que una vez lo llevé a una terapia en Santa Clara, Ate, y nos robaron el carro. Me dejaron sin movilidad para trasladarlo”, dijo.

Con su familia empezaron a buscar por las redes sociales y encontraron su vehículo que fue dado en venta a un hombre. “Fuimos con la policía a la casa de ese hombre y comprobé que era nuestro carro. Los policías de Diprove lo recuperaron, pero no me lo pueden entregar por una serie de trámites. Me dijeron que demorarán varios meses. No tengo cómo llevar a mi hijito a sus terapias”.

La madre de familia, que además tiene otros dos hijos de 13 y 4 años, imploró a los futbolistas de la selección peruana de fútbol, como el jugador Christian Cueva, que la ayuden a continuar con los tratamientos de ‘Franchesco’. “Mi hijito es hincha de ‘Cuevita’, no se quita su polito que le compramos. Me dijeron que puede tener movilidad, pero solo si continúa con las terapias. Por favor si desean ayudarme llamar al 935642001″, dijo Medalith Podestá.





Atrapan a dos hombres que habrían asesinado a menor de 17 años

Policías de la División de Homicidios de Dirincri atraparon a Nemesio Advincula Atayauri (28) y Jean Piero García Calvera (22), ‘Pierito’, acusados de atacar a balazos y dejar gravemente herido a José Martín Balbuena Reyes (33), en Pachacamac. Pero también son investigados por el crimen de una menor de 17 años, que fuera victimada de 10 balazos, en Manchay.

Los detectives al mando del coronel PNP Víctor Revoredo, con una orden de detención preliminar de siete días, atraparon primero a ‘Pierito’, en su casa en avenida Las Palmeras s/n en Manchay. Se halló las prendas de vestir que usó el día del ataque al joven. Estas fueron contrastadas con las imágenes de las cámaras de video vigilancia del día en que ocurrieron los hechos.

Luego a las 2:30 de la tarde se detuvo a Nemesio Advincula, en su vivienda en el sector Señor de Muruhuay, donde permanecía escondido. Además se encontró el auto de su propiedad de marca Toyota Corolla negro de placa B5G-230 que fue usado para el acto delictivo.

‘Pierito’ y Nemesio Advincula, junto con Linder Alexis Calderón Roca (21), ‘Alexito’, quien está como no habido, serían integrantes de la banda ‘los malditos de Manchay’, y se dedicarían a actos de sicariato, extorsión, usurpación y tráfico de terrenos. Según información policial, estos tres sujetos, son los que el pasado 13 de octubre atacaron a balazos al joven Balbuena Reyes (33), y lo dejaron gravemente herido con varios impactos de bala en tórax, abdomen y brazos.





