El padre del menor cruelmente asesinado a las orillas del río Lurín, en Pachacámac, rompió su silencio y acusó a la madre del menor de ser cómplice del terrible crimen cometido por su pareja, un sujeto con antecedentes por violación sexual.

Desconsolado, Richard Román aseguró que Noemí Rodríguez también es culpable del asesinato del menor de tan solo cinco añitos, quien fue ultimado por su padrastro Jhon Reyes Calderón, y pidió ayuda para que se haga justicia.

Según contó a América Noticias, la mujer llegó al velorio del pequeño a las 11 de la noche con su familia y una patrulla. “El oficial me dijo que ella le había pedido que la acompañaran porque no la dejábamos ver al niño. Eso es mentira. Yo le dije, la señora también es culpable, me parece que es cómplice porque ella sabía”, indicó al referido medio.

El padre reveló que Noemí Rodríguez cambió de versión sobre la muerte del pequeño. “Ella llamó a mi hermana y le dijo que mi hijo se había ahogado en el río. ‘Hemos ido a pasear y el bebé se ha caído y se ha ahogado’, le dijo a mi hermana”, aseguró Román.

Ya entrada la noche, el hermano mayor del padre acudió hasta el lugar de los hechos y allí la madre del niño le confesó que había sido su pareja quien lo había asesinado. “Me dijeron que él estaba detenido y que mi hijo fue asesinado, no fue un accidente”, dijo afectado.

Según Richard Román, la madre de su hijo tenía conocimiento de los antecedentes de Jhon Reyes Calderón. “Ella dice que lo conocía hace 15 años, ella sabía que tenía antecedentes por violación. Dicen que tenían seis meses de relación y que se iban a casar”, agregó.

LA MADRE CONFIESA

El padre de la víctima reveló que Noemí Rodríguez se sinceró con él y reconoció su culpa en el asesinato de su hijo. “Le grabé un video y se confesó diciendo que ‘sí, yo soy la culpable, yo tengo la culpa, yo me confié de esa persona’. Ella aceptó su culpa, su error”, dijo Richard Román.

Asimismo, dijo que tiene evidencia de que Jhon Reyes Calderón ya frecuentaba a su hijo desde agosto del año pasado. “Yo tengo acá su celular, ahí hay fotos, no era la primera vez que había salido con mi hijo, tenían fotos desde agosto creo con ese tipo y con mi hijo, casi conviviendo. Ella sabía, su familia también sabía”, agregó.

DENUNCIA QUE LO AMENAZABA

Destrozado, Richard Román le pidió a Noemí Rodríguez que diga la verdad y que deje de encubrir al asesino confeso. “¿No sientes dolor por tu hijo? A mí siempre me amenazaba ‘te voy a dar donde más te duele, te voy a ver arrastrado’, siempre me amenazaba, esa mujer ya lo tenía planeado”, dijo presa del sufrimiento.

Asimismo, reveló que tiene el celular de la madre de su pequeño y que encontró audios con su pareja, pero también con otra persona. “Yo creo que ha sido por celos. Se ha vengado y se ha desquitado con mi hijo. Ella no tenía por qué dejarlo en manos de un violador. Ella sabía, su familia sabía”, indicó desconsolado.

Hallan cadáver de niño a orillas del río Lurín

