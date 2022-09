Después de nueve meses de espera, un padre en Piura esperaba con ansias ver a su hija. Sin embargo, el hospital en donde nació, le entregó otra recién nacida. Esta niña había llegado al mundo el mismo día que su pequeña, pero no tenía rasgos parecidos a los de él. Incluso, se hizo una prueba de ADN .

TE VA A INTERESAR | Sentencian a 35, 24 y 12 años de cárcel a tres hampones que asaltaban a peatones con armas de fuego | FOTOS

Durante más de dos semanas, los padres de familia Robinson More Córdova y Katherine Rosas Calle tienen una hija que no es suya. Esto debido a una negligencia del Hospital de Chulucanas “Manuel Javier Nomberto” en Piura.

Ambas niñas nacieron por cesárea el 23 de agosto. Ese mismo día, la madre le envió una fotografía de la recién nacida al padre, pero este notó algo extraño en su pequeña.

“La colcha y la ropa que tenía la bebé no era el color que había puesto en la pañalera. La bebé que me han dado es color blanca y ‘achinadita’. Como ve, yo no soy ni blanco ni chino”, comentó Robinson a ATV Noticias.

Los padres y la bebé se hicieron una prueba de ADN para que el Hospital de Piura aceptara su denuncia.

Según lo que comenta, el conjunto que había dejado era de color rosa, mientras que el que tenía puesto la niña que le dieron era blanco y celeste. A pesar de ese error, decidieron mandarlos a su casa.

Al darse cuenta del error, lo padres denunciaron la negligencia en el hospital. No obstante, no les hicieron caso hasta que se hicieron una prueba de ADN.

“La prueba de ADN arrojó 0.00% de compatibilidad. No es ni mía ni de mi esposa”, recalcó More Cordova. Recién con dicho documento, el hospital aceptó la denuncia.

El Ministerio Público ha ordenado que se resuelva el caso en dos semanas y se continúen las investigaciones sobre una mala praxis y negligencia por parte de los trabajadores.

Ante ello, el hospital mandó una comitiva al poblado de Huarmaca, donde está la verdadera niña. Sin embargo, el calvario para la familia More Rosas continúa porque la pareja que tiene a su hija no la quiere devolver.