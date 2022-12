El nombre de Pamela Cabanillas acaparó las portadas de los diarios y fue tema de discusión en los dominicales nacionales el pasado 18 de octubre tras haber fugado del Perú con un millonario monto, que se presume de 2 millones de soles, al estafar a cerca de 7 mil personadas con entradas falsas del concierto de Daddy Yankee . La mujer de 18 años, señalada como la líder de la banda criminal Los QR de la Estafa por la Dirincri, también fue noticia en España por intentar robar en una tienda de H&M de la ciudad de Madrid.

El hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre, la autodenominada “Mommy Yankee” fue captada por las cámaras de seguridad de un centro comercial en Madrid cuando intentaba llevarse prendas de la reconocida marca H&M y, posteriormente, detenida por los agentes bajo la modalidad de ‘tendera ’. Sin embargo, a pesar de estar cerca de 17 días bajo custodia policial, salió libre el 3 de diciembre.

“Fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. Actualmente, estamos intercambiando información y el 3 de diciembre fue liberada al ser un delito menor”, dijo el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, al programa Domingo al Día.

¿Cómo Pamela Cabanillas se libró de la cárcel en España?

Según el artículo 234.2 del Código Penal en España, se indica que se pondrá “una multa de 6 a 18 meses de prisión si la cuantía excede de 400 euros” a la persona que cometió el delito. También dependerá los antecedentes que tenga en el países y el costo de la vestimenta sustraída.

“El que, con ánimo de lucro, toma cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. Este tipo se castiga con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía excede de 400 euros”. (art. 234.2 del Código Penal).

Pamela Cabanillas intentó llevarse ropa con un costo inferior a los 400 euros y, por esta razón, fue puesta en libertad al considerarse como un delito menor.

Entonces, ¿por qué Pamela Cabanillas no fue deportada al Perú?

Si bien el delito tiene pruebas, testimonios y la propia confesión de Pamela Cabanillas de haber estafado a sus víctimas en el Perú, la alerta en Interpol todavía se mantiene en color azul por lo que no tiene “orden de captura”. Ningún país del extranjero puede detener a la joven hasta que la alerta cambie a roja . Sin embargo, si ella continúa acumulando delitos en tierras extranjeras pronto afrontará penas mayores a las que tuvo recientemente en Madrid.

“¿Por qué motivo no se activó la alerta roja? Entendemos que es ajena de nosotros y no se pudo activar porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”, explicó el coronel Manuel Cruz.

De momento, la PNP ha logrado capturar a dos cabeza de las organización que lideraba Cabanillas: Franco Patricio Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18), ambos fueron detenidos cuando regresaban a Lima desde Colombia.