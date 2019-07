Intenta atropellar a inspector en el primer día de 'Pico y placa' y termina chocando con un árbol

¡No tienen remedio! En el primer día de la puesta en funcionamiento del sistema 'Pico y placa ', el mismo que intentará aligerar el tránsito en Lima, un conductor protagonizó un violento accidente en el Cercado de Lima.



Todo ocurrió cuando un inspector de tránsito detuvo a un conductor para pedirle que le entregue sus documentos, como parte de la fiscalización del plan piloto que entró en vigencia este sábado 22 de julio.

El sujeto, que iba acompañado por otra persona, hizo caso omiso a las indicaciones del inspector, aceleró y por poco lo atropella. Además, según consignó RPP Noticias, más adelante también habría intentado embestir a un efectivo policial.

Tras la fuga del conductor, un policía de tránsito inició una persecución que terminó en la cuadra 3 de la avenida Arequipa, cuando el sujeto perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol.

El auto quedó destrozado. (Video: RPP Noticias)

El auto de placa AZV-645 quedó completamente destrozado y el conductor, que aún no ha sido identificado, fue trasladado al hospital. Se desconoce el paradero de su acompañante.

Según las autoridades, el sujeto realizaba el servicio de taxi colectivo. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo es propiedad de Jasmin Ivett Seminario Vera.



En el marco del plan piloto pico y placa, los vehículos con placas terminadas en número par (incluido el cero) no podrán circular los lunes y miércoles, mientras que aquellos con placas con número impar no circularán los martes y jueves de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m.