¡Finalmente está en manos de la justicia! El sujeto acusado de abusar sexualmente de una joven fanática de BTS luego de citarla en Plaza Norte fue capturado por la Policía después de que decidiera volver a contactar con su víctima para pactar un nuevo encuentro.

Según consignó América Noticias, el presunto violador identificado como Marco Antonio C. H. (19) utilizó el chat de Messenger para hablar con la joven. En la conversación, reconoce que tuvieron intimidad. “Umm otro capuchino”, “te juro que quiero volver a comer esa hamburguesa”, dice. “Si, pero no quiero que me hagas daño”, le contesta el hermano de la víctima, que se hizo pasar por ella.

El joven pactó encontrase con el violador de su hermana cerca de su casa en Ventanilla y dio aviso a la Policía. Efectivos de la Depincri Independencia lo detuvieron aproximadamente a las 10:30 de la noche.

En un primer momento, Marco Antonio C. H. fue conducido a la Depincri de Independencia hasta donde llegó la representante del Ministerio Público. Luego de varias horas, fue trasladado a la Depincri Ventanilla, donde vienen siguiendo el caso.

Según la Policía, Marco Antonio C. H. no sería el único investigado por la violación de la joven fanática de BTS. También estaría involucrada otra mujer que sería menor de edad, quien estuvo presente en el encuentro entre la víctima y su violador.

Capturan a acusado de violar a joven fanática de BTS (Trome)

LA VIOLACIÓN

Una joven de 19 años fan de la banda de K-Pop BTS fue encontrada semidesnuda en las inmediaciones del centro comercial Plaza Norte de Independencia tras haber sido presuntamente abusada sexualmente.

Según su declaración, conoció por redes sociales a una joven que se hizo pasar como miembro del club de fans de la banda y quedaron en encontrarse en una conocida cafetería para intercambiar fotografías de sus ídolos. Al llegar al local, también estaba presente Marco Antonio C.H. quien sería enamorado de la amiga. Luego de tomar un vaso con agua, la víctima perdió el conocimiento y más tarde se despertó abusada.