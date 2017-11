¡Conmovedor! Policía ayuda a perro callejero que fue atropellado [VIDEO]

¡En auxilio de los animales! No cabe dudas que ver a un animalito sufriendo conmueve a todo el mundo y nadie puede resultar indiferente ante el tema. Un can fue atropellado en una concurrida avenida y la policía no dudo en ayudar.



En imágenes se puede ver al efectivo policial que ayudando al perrito que está tendido en el césped tras ser atropellado. El agente no dudo en bajar del automóvil para poder ayudar al animalito que estaba abandonado a su suerte.



El accidente tuvo lugar en el avenida Gambeta en Ventanilla. La Policía Nacional usó su cuenta de Twitter para dar a conocer la información y el noble gesto del miembro de las fuerzas del orden.



La información indica que el cachorro respondió, pero se desconoce por completo el estado de salud del can. Por su parte, los vecinos de la zona, mostraron todo su apoyo al valiente policía que se dio el tiempo para poder ayudar al animal que fue atropellado el día de hoy en la avenida Gambeta.