En tiempo récord, la Policía Nacional recuperó las donaciones pertenecientes al comediante Carlos Álvarez, quien fue víctima de robo el pasado 18 de mayo en La Victoria. Los efectivos del orden además detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda de ladrones que participaron del latrocinio, quienes en estos momentos son interrogados.

Según el humorista, lo robado eran donaciones para pacientes con COVID-19 que tenía en un almacén de su propiedad y que iban a ser distribuidos no solo en Lima sino también a nivel nacional. Agregó que a la fecha se logró implementar 33 postas médicas con los productos acopiados junto a su equipo en una campaña iniciada en febrero último.

Dijo que ese día, martes 18 de mayo, “hemos salido de aquí del domicilio a las 8 u 8:15 de la noche y el robo ha sido a las 9:30 de la noche. Han sido de 3 a 4 personas, se está verificando”, detalló el actor.

Carlos Álvarez indignado por robo a almacén donde guardaban donativos para postas. (Foto: Captura TV Perú).

“No nos pueden hacer esto, es una maldad, una crueldad que no tiene nombre”, expresó Carlos Álvarez tras recordar que las donaciones se destinaban a postas y a los penales de distintas regiones.

Las pericias de la policía determinaron que los ladrones rompieron la puerta del almacén y se llevaron dos camillas, dos sillas de ruedas, 688 litros de alcohol, 30 cajas de toallas húmedas y mil 200 latas de leche en fórmula para niños.

ESTUVO ENFERMO DE COVID

Carlos Álvarez es uno más de los miles de peruanos que se contagiaron de COVID-19. Hace unos meses, a través de un video de tres minutos dijo desconocer cómo se contagió de coronavirus.

“Me considero una persona demasiado cuidadosa conmigo y los que me rodean. Estuve internado y logré superarlo. No es fácil, no saben lo difícil que es pasar por todo esto, no saben los días, las horas y minutos de angustia que se viven hasta ser dado de alta. No quise hacer público esto hasta hoy porque la vida tiene que continuar”, añadió Álvarez.

Agradeció al personal médico que lo ayudó a superar esta difícil etapa e hizo una reflexión sobre el sistema de salud en Perú, en medio de la crisis por la pandemia de la COVID-19.

