Agente de Prosegur se hizo humo con 2 millones de soles: se iba a casar, pero novia desconoce su paradero

Con más de 2 millones de soles que resguardaba, un trabajador de la empresa de seguridad y transporte de caudales Prosegur desapareció en forma misteriosa y hasta ayer se desconocía su paradero, en el Cercado de Lima.



Un representante de la compañía denunció en la División Antirrobos de la Dirincri al portavalor L.S.P. por el robo de un millón 500 mil soles y 216 mil dólares pertenecientes al banco BBVA Continental.



Según la acusación, el dinero fue hurtado el lunes 21 de enero, cuando era trasladado en un camión blindado de Prosegur.

​Minutos después de las 8 de la noche del lunes 21 de enero, al culminar su turno de trabajo, salió del local de la empresa en la avenida Morro Solar, en Surco.



“Al salir me llamó, pero no regresó a dormir, pensé que se había quedado a trabajar hasta el día siguiente”, indicó Lucero Silupú (27), conviviente del empleado. Al enterarse de que, el martes 22 de enero, L.S.P. no asistió a trabajar, la mujer acudió a la comisaría de Caja de Agua para denunciar la desaparición.



PIDIÓ LA MANO



Horas más tarde, un grupo de agentes antirrobos llegó a su casa ubicada en la cuadra 1 del pasaje Talara, en Caja de Agua, San Juan de Lurigancho. Registraron todos los ambientes, pero no lo encontraron.



“El domingo le pidió mi mano a mi mamá y el 12 de febrero es nuestra fecha de matrimonio”, dijo Lucero.



Por su parte, su padre exhortó a su hijo a que se presente porque cree en su inocencia. Aclaró que si ha cometido un delito, asuma su responsabilidad.



LA 'MOMIA'



Según las primeras pesquisas, L.S.P. recogió 8 bolsas con dinero de una agencia bancaria en el interior del Mercado de Productores de Santa Anita. Al llegar a la sede de Prosegur, solo reportó 5.



Las cámaras de videovigilancia de la empresa lo grabaron cuando salía un poco ‘más gordo’, por lo que se presume que sacó el dinero con la modalidad de la ‘momia’.