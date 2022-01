Piden ayuda. El pescador Alex Exequiel Berru Gonzales (26), fue a realizar labores de pesca en altamar, a varias millas de Pucusana, y días después desapareció sin dejar rastro. Su familia está desesperada y pide que la Marina de Guerra los apoye con buzos experimentados para encontrarlo.

“Mi hermano se fue el 26 de noviembre en la embarcación pesquera ‘Jhonny Rafael IV’, en el puerto de Pucusana. El 18 de diciembre me localizan y dicen que mi hermanito se cayó al mar. Aquella vez sus compañeros lo buscaron y nunca lo encontraron”, sostuvo afligido Esgardo Berrú (30).

El joven tiene siete años de experiencia como pescador. Se embarcaba 20 días y luego regresaba para visitar a sus familiares. “La última vez que Puede nos vimos me dijo que cuidara a nuestro padre que estaba enfermo y cuando regrese él lo iba a cuidar. MI papito falleció días después que se embarcó y no pude darle la mala noticia porque estaba en altamar”, recordó.

El pescador Alex Exequiel Berru Gonzales (26), fue a realizar labores de pesca en altamar y días después desapareció. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

Indicó que lo ha buscado en hospitales y la morgue y no lo encuentra. “Pido a las autoridades y a la Marina que me ayuden a buscarlo en altamar. Me dijeron que cayó a 100 millas de Pucusana”, dijo.

Cae con droga en operativo por ‘Hallowenn’

Durante un operativo por ‘Halloween’, policías de la comisaría de Pucusana atraparon a Carlos Alexis Torres Hernández (24), ‘negro’, con más de mil ketes, que según información policial, lo iba a vender en una ‘fiesta del terror’.

Fue intervenido en el ‘boquerón del diablo’ y pese a oponer resistencia fue reducido. Tenía una bolsa con 1024 ketes de pasta básica de cocaína escondida en su pantalón. Luego fue trasladado a la comisaría del sector.





‘Sapito’ caer por robar en casa de playa

Fernando Villalobos Gutiérrez (37), ‘Sapito’, fue detenido en Pucusana, cuando escapaba con objetos robados del interior de dos casas de playas, en Chilca. Se llevó desde un reproductor hasta un balón de gas lleno.

Los dos agraviados llegaron a la comisaría y denunciaron el robo de sus pertenencias. Los agentes activaron el ‘plan cerco’ y cerraron todas las vías hasta que atraparon a ‘Sapito’ en el asentamiento humano Susana Higushi. Se recuperó parte de lo robado, entre ello, un balón de gas lleno. Los robos fueron cometidos en Chilca.

Ambos afectados llegaron a la delegación de Pucusana y reconocieron sus objetos robados. Agradecieron la labor de la policía en atrapar al presunto ladrón y recuperar sus objetos robados. Luego fue trasladado a la comisaría de Chilca, sector donde se cometieron los hurtos a las viviendas.





