Media hora después de robar una moderna camioneta Hi Lux a un comerciante que llegaba a su casa, en Puente Piedra, Juan La Torre Velásquez (33), ‘Sancochao’, presunto integrante de la banda ‘Los Buitres de Año Nuevo’, fue capturado, en tiempo record, por la Policía Nacional.

Emilio Torres (39) contó que, la noche del miércoles, dos sujetos armados le quitaron su vehículo cuando llegaba a casa, por el óvalo de Zapallal, luego de trabajar.

“Cuando estaba en la puerta, por la esquina aparecieron dos tipos armados. Me dijeron: ¡Ya perdiste!. Me bajaron a la fuerza y uno de ellos se subió mientras que el otro me tiró al piso. Se llevaron mi camioneta”, señaló el agraviado.

Ayudado por su vecino, la víctima pidió ayuda a los agentes de la comisaría de Zapallal, quienes ubicaron el carro en Carabayllo.

“Al sujeto, que tiene antecedentes por robo se le halló un revólver con cuatro municiones”, informó, en conferencia de prensa, el jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Cayas.

Camioneta fue recuperada, en tiempo record, por la Policía. | Foto: José Yucra

Las autoridades investigarán si esta banda estaría detrás del robo de más de 50 camionetas, de similar modelo, ocurridos en lo que va del año en la zona norte de Lima.

El jefe del Diprove, coronel Carlos Malaver, informó que el destino de esos vehículos serían los mercados informales, la clonación o su traslado al interior del país.