Richard Concepción Carhuancho: Joven implicado en la desaparición de su hija se negó a declarar

Abraham David C. C. (18), quien fue detenido en Chimbote y traído a Lima, habló durante más de 20 minutos con la hija de 13 años del juez Richard Concepción Carhuancho, antes que ella se vaya de su casa. Sin embargo, ayer se acogió al derecho al silencio y no rindió declaración ante la policía.



El joven fue acusado por la policía de haber inducido a la fuga a la menor, a quien tenía en su casa, ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote. La comunicación entre el joven y la chica se conoció por las pesquisas de detectives de la División de Personas Desaparecidas de la Dirincri.



LLAMADA

​

La mañana del martes 30 de enero, cuando la esposa del magistrado llamó a Abraham David, este le respondió que no sabía nada de la menor. Horas más tarde volvió a llamarlo, pero el joven no le respondió.



Ayer fue puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá decidir su situación legal.