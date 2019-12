¡Se echó a llorar! Un sujeto que fue detenido por la Policía mientras estaba a las afueras de un banco en el Rímac con el uniforme de la PNP rompió en llanto al ser capturado e interrogado sobre sus razones para vestir los distintivos de la institución.

Según las autoridades, el sujeto estaba realizando ‘marcaje’ en la puerta del banco. “Se paraba ahí haciéndoles pensar a los ciudadanos que era policía y así poder registrar sus claves”, informaron a Buenos Días Perú.

En su poder, se le encontró audífonos y varias tarjetas y DNI de diferentes personas, a las que al parecer habría robado.

El sujeto, identificado como Junior Eduardo V., aseguró que un amigo le regaló el uniforme y que lo usaba para sentirse respetado luego de no ingresar a la Escuela de Oficiales de la PNP. “Quizá me he sentido fracasado”, dijo a la Policía.