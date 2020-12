Terrible agresión. La madre de familia María Isabel Pinto Chirinos (51) terminó desfigurada y con el tabique nasal fracturado tras ser masacrada por un sujeto, sin aparente motivo, en el Rímac.

Luego de trabajar como empleada de mantenimiento de servicios higiénicos en una galería, la señora regresaba a pie a su casa cuando fue interceptada en la cuadra 12 de la avenida Francisco Pizarro. Aquel hecho ocurrió el lunes, a las 7:30 de la noche.

“Vi que venía y me hice a un costado para que pase, pero me atacó de frente. No me dijo nada. Me golpeó en la cara con algo. Luego lo hizo de nuevo. Yo corrí por la pista. Ni vi si venían carros. Él fue detrás mío hasta que me jaló del cabello y caí de frente al piso. Ahí me siguió golpeando”, contó.

Unos muchachos de la zona la ayudaron e impidieron que el hombre acabe con su vida. El sujeto fue intervenido por un policía de civil.

El agresor fue llevado a la comisaría ‘El Manzano’ al igual que la agraviada que también presenta moretones en todo el cuerpo.

“No se porqué me atacó. Dice que no se acuerda, que no me conoce. En una entrevista por video llamada, la fiscal me dijo ‘¡Ay, Dios mío!, ¿Qué le han hecho?’, pero luego cuando regresé del médico legista, el sujeto, que se llama Josmel Núñez (46), ya no estaba. Fue liberado”, precisó la agredida.