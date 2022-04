Se reúnen en grupos de 8, 15 o 20 personas y no precisamente para charlar, trabajar o pasar el rato en algún hobby. Estas personas (muchas veces delincuentes con prontuario policial) extremadamente violentas, peruanos y extranjeros, suelen agruparse para cometer actos vandálicos llamados popularmente ‘robos en manada’, una forma de delincuencia que se apodera de las calles.

El coronel PNP ® Lizandro Quiroga La Torre, experto en temas de seguridad, contó que en Centroamérica y México, se inició los robos en ‘manadas’ y hace 10 años llegó a Colombia. En Perú se reportó el primer caso en el 2019 con la llegada masiva de venezolanos, que armados asaltaron a jóvenes que jugaban un partido de fulbito.

"Usan mucha violencia y a menudo ingresan armados y dispuestos a todo", sostuvo el experto en temas de seguridad, el coronel PNP (R) Lizandro Quiroga. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

“En Colombia, se formaban grupos de 50 a 100 delincuentes, la mayoría en motos lineales, que llegaban a determinado negocio y asaltaban a clientes y hasta el local. Usan mucha violencia y a menudo ingresan armados y dispuestos a todo. Recurren a motos lineales para escapar sin problemas, incluso escapando por la vereda ante un congestionamiento vehicular”, dijo.

Este tipo de robos en ‘manada’ se han vuelto tan repetitivos y se han reportado casos no solo en Lima sino también en provincias como.

“El primer caso de robo en ‘manada’ se registró en Santa Catalina. Un grupo de ladrones peruanos y venezolanos llegaron a una canchita de fulbito con armas en mano y asaltaron a varios muchachos que se congregaron a dicho lugar para hacer deporte”, indicó el coronel PNP ® Quiroga La Torre.

Solo hace algunos días, un grupo de delincuentes, camuflados entre miles de personas que protestaban en las calles del centro histórico de Lima por el ‘toque de queda’ y pedir la vacancia de presidente Pedro Castillo, robaron en la modalidad de ‘manada’ en un conocido minimarket, en avenida Emancipación y Camaná. No solo se apoderaron de abarrotes y licores sino que además destrozaron el negocio.

Aquella misma noche, unos 22 hampones armados de cuchillos, irrumpieron en otro conocido minimarket, ubicado entre la avenida Gran Chimú y la calle Pajatén, en San Juan de Lurigancho, y robaron todo lo que hallaban en su paso. Se llevaron desde arroz azúcar, paquetes con huevos, licores y dinero de la caja registradora. No dejaron ni las monedas.

De igual forma, en Ica, vándalos arremetieron contra otro local y robaron cuantiosa mercadería. Todos van con el mismo fin. Saben que van a lo seguro y algo se llevaran en sus manos.

Hace algunos días, en el Parque de Las Banderas, en San Martín de Porres, 13 feroces delincuentes armados de pistolas llegaron en una minivan, camioneta y motos, y asaltaron a un grupo de amigos que jugaban fulbito. Además despojaron de pertenencias a algunos vecinos que paseaban a sus mascotas.

“Están atacando centros comerciales, cabinas de internet, restaurantes, parques, lugares donde la gente está pasando un momento tranquilo o almorzando o disfrutando un momento de relajo, vemos que las personas no están protegidas. La población que ha sido asaltada por este grupo de delincuentes tiene miedo salir a la calle. A través de esta modalidad ‘manada’, ven que no hay respuesta del estado. No hay respuesta de las instituciones que tienen que velar por su seguridad. Esto está originando una inseguridad en la población y el reclamo a las autoridades porque ven que no están haciendo nada”, sostuvo Quiroga La Torre.

Más de 20 delincuentes usaron la modalidad de ‘la manada’ para ingresar a un conocido minimarket y robar dinero.

En Ate, facinerosos a bordo de motos lineales, llegaron a una calle en Salamanca y asaltaron a varios transeúntes. Los despojaron de celulares, mochilas, casacas y billeteras, es decir, todo lo que encontraban en su andar.

En estos grupos de delincuentes no solo está conformada por peruanos sino que también hay venezolanos y colombianos, estos últimos actúan con mucha violencia sembrado pánico en la población. Esta modalidad de robo ya se han reportado en distritos como La Victoria, San Martín de Porres, Comas, Lurín, Ate, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo.

“Hay delincuentes venezolanos, peruanos, y están llegando colombianos que quieren tomar algunas zonas en los distritos más populosos. Actúan con mucha violencia. Antes solo te robaban un celular, ahora hasta te matan para conseguirlo. A las mujeres las arrastran y les pegan. Ya no tienen ningún miramiento. Así sean menores o mujeres. Es un salvajismo total. Estamos llegando a un sistema de violencia que los delincuentes son muy peligrosos”.

El Sistema de Denuncias de la Policía Nacional del Perú, indica que en el 2021 se han reportado 44,627 denuncias se interpusieron por actos delictivos, de las cuales el 86 % se registraron en Lima y Callao. El Ministerio Público reportó que en el año 2021 por el delito de hurto agravado creció en un 44% en comparación del año 2020.

Son muy agresivos

Para el psicólogo Daniel Palomino Silva, estos individuos son disociales (tienen un patrón de comportamiento repetitivo en el que se violan los derechos fundamentales de los demás. Son egoístas e insensibles a los sentimientos de los otros o causan daños a la propiedad, mentir, robar sin sentirse culpables), psicópatas y antisocial. Estos individuos tienen traumas en la infancia, baja autoestima y comportamientos agresivos.

“La cárcel no cumple con los criterios necesarios para mejorar la salud mental de esta población, solo la psicoterapia bien establecida lo logrará. Se debe dar mayor importancia en la sociedad a la SALUD MENTAL", explicó el psicólogo Daniel Palomino.

“La cárcel no cumple con los criterios necesarios para mejorar la salud mental de esta población, solo la psicoterapia bien establecida lo logrará. Se debe dar mayor importancia en la sociedad a la SALUD MENTAL, un tema hoy en día, silencioso, que nuestro estado peruano no lo está tomando en cuenta. En la actualidad estamos evidenciando conductas disociales, esquizofrénicas, hábitos inadecuados, agresión, estrés, ansiedad, entre otros”, sostuvo.

Aspecto penal

El abogado penalista, Álvaro Peláez, del estudio ‘Pelaez & Asociados’, indicó que los individuos cometen el delito de robo agravado y tiene como pena mínima de 12 años de cárcel. En algunos casos pueden llegar hasta 20 años. “Los saqueos son un robo. Cuando se cuentan 10, 15, 20 o más personas estamos hablando de un robo agravado. Las penas oscilan entre 12 a 20 años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el letrado.

Ahora si como producto de este robo se cause lesiones a personas en su integridad física o mental o si se agrava la situación económica de los agraviados la pena varía entre 20 a 30 años. “Pero si se corrobora que estas personas (delincuentes) forman parte o son integrantes de una organización criminal o provocara lesiones graves o la muerte de agraviado, la pena puede llegar hasta la cadena perpetua”, finalizó.

Se recomienda:

- No hacer uso de joyas (cadenas, relojes y pulseras).

- En caso de ser víctima de la delincuencia, no poner resistencia. Esto le podría causar la muerte.

- Se debe de visualizar a los delincuentes. Memorizar características físicas, cicatrices, tatuajes, tez, color de cabello y estatura para dar informe a la policía.

- Bloquear celulares y cuentas bancarias de inmediato.

- No usar celulares de alta gama en la vía pública.

