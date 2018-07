San Borja: Salen de supermercado y los asaltan para llevarse joyas de oro valorizadas en 4 mil dólares | VIDEO | FOTOS

La delincuencia en nuestro país está cada vez más violenta y nadie está seguro, ni saliendo de un supermercado. Eso es lo que le pasó a una pareja de esposos que sufrió un violento asalto a mano armada mientras caminaban por las calles de San Borja . Los delincuentes se llevaron cadenas y anillos de oro valorizados en unos 4 mil dólares .



El hecho se registró cuando la pareja recién había salido del supermercado con su bebé. Al parecer los ladrones ya los habían estado siguiendo durante el tramo que caminaron con el carrito de las compras que realizaron. "Me miraban. Yo estaba con mi esposa y mi bebé. Iba para un lado y me seguían. De ahí me di cuenta que había otro más", indicó la víctima.



Las imágenes que transmitió América Tv muestran el preciso instante del robo a esta pareja de padres de familia. Primero apareció un auto de lunas polarizadas que se detuvo por unos segundos cerca a la familia. Al retirarse, apareció una moto con los dos sujetos que cometieron el asalto, quienes serían extranjeros.



"Al agarrarme, cuando uno me ha hablado, tenía dejo extranjero. Era dejo venezolano . Me insultó, me dijo un par de palabras que no son de acá", señaló el agraviado.

La víctima relató a América Noticias que perdió un anillo, cuyo valor está estimado entre 1.000 y 1.500 dólares , y una cadena de oro que bordeaba entre los 3 mil y 4 mil dólares.