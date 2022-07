Cayó la sicaria y teme por su vida. Yolanca Fransua Cahuana Palomino (24), ‘Chata’, quien se convirtió en la mujer más buscada desde que se cometió el brutal ataque en estación La Cultura, en San Borja, fue detenida por intentar atacar nuevamente a balazos a otra joven mujer, en Santa Anita.

Cahuana Palomino, contó a los detectives de la División de Investigación de Homicidios de Dirincri, que Víctor Hugo Criado (22), ‘Vito’, la llamó el sábado para que ‘haga otra chamba’. La iban a recoger y llevar al Mall Aventura, en Santa Anita, y le dieron la orden de dispararle a una mujer. “Me dijeron que si no lo hacía iban a matar a mi hermano que está preso en el penal de Lurigancho, y acepté”, dijo.

La sicaria Yolanca Cahuana (24), fue atrapada por intentar herir a balazos a otra mujer.

Indicó que un sujeto, al que conoce como ‘Alonso’, la recogió y condujo al centro comercial. Disparó a la mujer, pero los balazos no la hirieron, y al ser descubierta por la policía, tuvo que huir corriendo. “Arrojé el arma y mi celular y me entregué a la policía”, dijo.

Así fue el ataque en Estación La Cultura

La chiquilla, de tan solo 24 años, ya antes había cometido un hecho similar, sostuvo que trabajaba vendiendo canchita en el centro de Lima, y que el 30 de junio, la llamó su amigo ‘Vito’, y le dijo: “¡Oe mana, mañana vamos a hacer una vuelta!”, y le dije: “No pasa nada”, y corté.

“El 1 de julio a las 10 de la mañana me vuelve a llamar y dice: “Oe chata, ven a la ubicación que te voy a mandar”, y le dije “No pasa nada”. Luego me amenazaron. Dijeron “CTM hacemos la vuelta porque la hacemos, sino ya sabes que tu hermano va a tener su regalo en el penal de Lurigancho”, y acepté”, relató.

A ella la recogieron en el cementerio ‘Padre Eterno’ y la llevaron por el Ministerio de Educación. Hasta ese lugar llegó Alberto Smith Oré Javier (24), ‘Beto’, y ‘Vito’ en la Mini Cooper. Luego se unieron Olga Lorena Melgar Moreno (21) y Baltazar Axel de la Flor Quispe (27), todos conversan y salen rumbo a la estación La Cultura.

“’Beto’, manejaba la Mini Cooper, ‘Vito’, iba de copiloto, ‘La Lorena y ‘Axel’, eran las ‘marcas’ y ‘Alonso iba manejando la moto en la que me iba a llevar. ‘Vito’ fue quien me dio la orden de dispararle a la chica porque no quería pagar el cupo. ‘Beto’, sacó la mochila de su casa y me dijo: “Allí adentro está la pistola, ya está rastrillada y está con silenciador. No te preocupes. Tú solo acércate y dispara a la jerma”. Me llevaron, bajé, caminé y le disparé en la espalda a la chica. Luego salí corriendo y subí a la moto donde me esperaba ‘Alonso’”, dijo.

La joven herida Milagros Arando Laupa (31), fue auxiliada a un hospital de la zona. Horas después, se capturó a Lorena Melgar, quien aquel día señaló a la joven que iba a ser atacada.

El 12 de julio se capturó a Alberto Smith Oré, ‘Beto’, a bordo del Mini Cooper, auto que utilizó para trasladarse hasta la estación La Cultura, donde se cometió el ataque el 1 de julio. Aquel día se incautó dos armas de fuego, silenciadores y municiones.

Policías de la División de Investigación de Homicidios de Dirincri realizaron una diligencia en el lugar de los hechos con el detenido ‘Beto’, en el que dio detalles de todo el accionar de la banda desde que se encontraron con ‘La Chata’, coordinaron el ataque hasta que llegaron a la Estación La Cultura y se cometió el acto.





Caen madre e hijos por ataque a joven en estación La Cultura

Y van cayendo uno a uno. A unos metros de la Estación La Cultura, en San Borja, donde hace unos días balearon a una joven vendedora ambulante, Alberto Smith Oré Javier (24), fue intervenido en el mismo auto moderno que se aprecia en el video de una cámara de seguridad cuando entregó una bolsa, con un arma, a una sicaria para que cometa el ataque. Minutos más tarde se intervino también a su madre y hermana en su inmueble donde se halló armas, silenciadores y municiones.

Un contingente de policías de civil de la División de Investigación de Homicidios de Dirincri, que le seguían los pasos a los sospechosos, intervinieron primero a Alberto Smith Oré Javier, a bordo del moderno auto Mini Cooper rojo de placa A2V-588 entre la avenida Canadá y Arqueología. En el interior del mismo se encontró paquetitos pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana.

Enseguida y en medio de un fuerte resguardo policial, el sospechoso fue conducido en el mismo auto, hasta su inmueble en asociación de vivienda San Juan Masías, calle Cultura mz. D lote 3 en donde se logró la intervención de su hermana Patricia Oré y su madre Santa Lucrecia Javier, quienes se resistieron a la intervención argumentando a gritos que eran inocentes.

En la inspección domiciliaria se encontró dos pistolas con cacerinas, 1 adaptador de fusil, cuatro silenciadores para pistola, 4 celulares, 1 tablet y un USB.

“Personal de la División de Investigación de Homicidios activado con sus órganos de inteligencia para dar duro golpe a las bandas criminales que se dedican a varios delitos. Se incautó diversos tipos de silenciadores, (utilizados para evitar el ruido cuando se está activando el arma de fuego). Este vehículo (Mini Cooper) habría estado merodeando ese día de los hechos a las 11 de la mañana en la Estación La Cultura, donde se lesionó a una persona. El arma de fuego será compulsada (comparada) con los casquillos que se encontraron en el escenario para contrastarlos y sostener de manera técnica que se trataría de la misma arma de fuego. Se trataría de una mafia que se llamaría ‘Los Tarjetas del Tren’, que se dedican al cupo extorsivo que habría de compra y venta de tarjetas que son utilizadas en este servicio público”, sostuvo el general PNP Carlos Céspedes, jefe de Dirincri.

Agregó que Alberto Oré, tiene antecedentes por extorsión y denuncias por hurto, robo, extorsión y violación.

Como se recuerda, el 1 de julio, una joven fue herida de un balazo dentro en la Estación del Metro de Lima, por sicarios que escaparon en una moto lineal. Instantes después se atrapó a Olga Melgar Moreno (21), quien participó como cómplice en la pelea y señaló a los sicarios quién era en blanco para el ataque. Se indicó que el ataque habría sido por la disputa de la venta de tarjetas de dicha línea de transporte.