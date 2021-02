“Nunca me había pasado algo así. Fui a entregarle su pedido y ese señor salió con un arma en la mano. Me dijo ¡Pasa, adelante que no te va a pasar nada! Y le dije que por protocolo de la empresa, eso no está permitido. Justo un amigo estaba entregando un pedido al frente y le dije entre dientes ¡Graba, que el señor tiene un armamento!. El hombre me dijo: “Ven entrégame el pedido o tienes miedo”. Me le acerco y le entrego el pedido. Cuando lo recibe, hace un disparo. Se me acerca y me dice: ¡Tú crees que porque los venezolanos están matando a los peruanos, te voy a tener miedo! y me pone el arma en la cabeza. Ejecutó dos disparos y gracias a Dios no percutaron. Cuando bajó el arma, gracias a Dios, logré huir”, dijo el joven venezolano Oswaldo Giran Sandoval (27), tras ser atacado por el empresario Roberto Jorge Valdivia Osorio (41), quien posteriormente fue intervenido en su casa, en San Isidro.

El joven trabajador, quien labora desde hace siete meses como repartidor de delivery en la empresa ‘Rappi’, contó que llamó a serenazgo y policías de San Isidro y se alejó del lugar, en la calle 1 en urbanización Corpac, porque escuchó más disparos. “Los policías solo le dijeron ¡Te damos dos minutos para que salgas! y el hombre salió y se subió al patrullero. Cuando fui a la comisaría a poner la denuncia, no me quisieron atender, Me quedé hasta la madrugada y nada”, dijo.

El empresario Roberto Jorge Valdivia Osorio (41) fue detenido y denunciado por el delito de tentativa de homicidio por amenazar y apuntarle con una pistola en la cabeza al joven repartidor de delivery, Oswaldo Giran Sandoval (27), cuando le fue a entregar su pedido por delivery. (foto: Mónica Rochabrum)

El empresario Roberto Jorge Valdivia Osorio (41) fue detenido y denunciado por el delito de tentativa de homicidio por amenazar y apuntarle con una pistola en la cabeza al joven repartidor de delivery, Oswaldo Giran Sandoval (27), cuando le fue a entregar su pedido por delivery. (foto: Mónica Rochabrum)

MIRA AQUÍ: Repartidor denuncia que fue a dejar un pedido y hombre lo atacó con arma de fuego

El empresario Roberto Valvidia Osorio, fue trasladado a la sede de Depincri Miraflores-San Isidro por el delito de tentativa de homicidio.

Esto sucedió a las 6:30 de la tarde del sábado en la calle 1 numero 367, en cuyo domicilio, el trabajador extranjero, tenia que entregar un pedido vía delivery.





TAMBIÉN LEE: