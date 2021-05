Desde la intimidad del hogar de un familiar, Geanfranco Olivas Chuquicahua (31) denunció que su examigo de la infancia Diego Ruberli Loyola (31), lo atacó con un pico de botella rota en el rostro, brazos y abdomen, sin aparente motivo alguno, en la vía púbica, en San Isidro.

Contó que fue a visitar a su madre, en la cuadra 1 de la calle La Florida, en pleno corazón de San Isidro, y luego salió a lavar el auto, con el que labora como taxista por aplicativo. “Estaba lavando el vehículo porque ya me tenía que ir a trabajar. Ese sujeto apareció por la espalda y me atacó primero en e rostro. Me clavó la botella rota en la cara. Puse mis brazos para evitar más daño y me hizo un corte en el brazo izquierdo. También en el hombro izquierdo y los dedos de la mano. No entiendo por qué me atacó. Luego se fue corriendo y fue atrapado”, contó Geanfranco Olivas.

Geanfranco Olivas Chuquicahua (31) denunció que su examigo de la infancia Diego Ruberli Loyola (31), lo atacó con un pico de botella rota en el rostro, brazos y abdomen, en San Isidro.

Geanfranco Olivas Chuquicahua (31) denunció que su examigo de la infancia Diego Ruberli Loyola (31), lo atacó con un pico de botella rota en el rostro, brazos y abdomen, en San Isidro.

Puede ver: Ladrones entran a condominio y roban costosas bicicletas

Sus familiares lo han llevado al hospital Casimiro Ulloa y solo en el rostro le han puesto 50 puntos (frente, nariz y mejillas), otros 15 puntos en el brazo izquierdo, 4 en el hombro izquierdo y otros en los dedos de la mano izquierda. El presunto agresor, Ruberli Loyola, fue intervenido en la avenida Arequipa y conducido a la comisaría. Luego fue trasladado al mismo nosocomio y le diagnosticaron fractura nasal y herida punzocortante en la pierna izquierda.

“Sin motivo alguno me atacó. Fui a la comisaría de San Isidro a poner la denuncia por intento de homicidio y quedé detenido. Me dijeron que él puso la denuncia por agresión mutua y por eso me llevaron al calabozo. Tres días después, me dieron libertad. Lo he denunciado cinco veces y en todas aparece como agresión mutua. No me explico por qué me agrede. Incluso tengo medidas de protección y él no se me puede acercar”, dijo.

Geanfranco Olivas Chuquicahua (31) denunció que su examigo de la infancia Diego Ruberli Loyola (31), lo atacó con un pico de botella rota en el rostro, brazos y abdomen, en San Isidro.

Puede ver: Detienen a 20 personas por participar en boda

Ambos permanecieron tres días en calabozos distintos en la misma delegación. Primero liberaron a Olivas Chuquicahua y luego a su examigo.









También lee: