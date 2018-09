San Isidro: Vecina y candidata a regidora impide que un grupo de niños se tome fotos en 'El Olivar' | VIDEOS y FOTOS

Una vecina y candidata a regidora de San Isidro generó polémica esta semana al desalojar a un grupo de niños de 'El Olivar'. Según las denunciantes, la mujer les dijo que el parque es solo para uso de los vecinos que viven en los alrededores.



“¿Sabe lo que hace el vecino?, aporta, da plata para poder mantener el lugar (…) Señora, los arbitrios de los que viven alrededor del bosque, son los que pagamos y discúlpeme otra vez, pero ustedes no lo cuidan como yo lo cuido. Esto está prohibido” , dijo Zoraida Paz Henrici a un grupo de maestras que acompañaban a los niños en El Olivar.

Aunque las denunciantes argumentaron que vivían en San Isidro desde hace varios años, la indignada vecina del distrito siguió insistiendo en que está prohibido tomarse fotografías en El Olivar ya que malogran la naturaleza del lugar.

Vecina y candidata a regidora impide que un grupo de niños se tome fotos en 'El Olivar'. Video: Redes Sociales

Tras la polémica, un reportero de Buenos Días Perú llegó hasta El Olivar con una de las docentes denunciantes. Según su testimonio, la mujer los desalojó cuando los menores del colegio 'El Olivar' llegaron hasta el parque para tomarse fotos para su anuario.



“Todo le molesta a la señora y justo pasó por ahí para decirnos eso, es un caso de discriminación. Incluso, a una mamá le pidió el DNI para saber si era vecina del distrito” , contó Milagros Huamán, profesora del colegio 'El Olivar'.



Según consignó Buenos Días Perú, la Municipalidad de San Isidro emitió hace algunos meses una ordenanza que prohibía la toma de fotografías de uso comercial en El Olivar, parque que es considerado patrimonio nacional.



Vecina y candidata a regidora impide que un grupo de niños se tome fotos en 'El Olivar'. Video: Buenos Días Perú

En su descargo, Zoraida Paz Henrici indicó que no discriminó a nadie, si no que desalojó a los niños y a sus profesores para proteger El Olivar y que se respete la normativa Edil. “Está prohibido que se hagan fotos comerciales porque lo dice la ordenanza, eso fue lo que quise expresar. Aquí no hay nada de racismo”, dijo la mujer a las cámaras de ATV+.



Vecina y candidata a regidora impide que un grupo de niños se tome fotos en 'El Olivar'. Video: ATV+

