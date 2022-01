Entre lágrimas y al borde de la desesperación, la ancianita Pilar Ontón Mendoza (70), quien padece de miocardiopatía Hipertrófica (engrosamiento de una parte del corazón), imploró a su único nieto, de 17 años, que le devuelva los 14 mil soles de su cuenta de ahorros, 3 mil dólares de la venta de un terreno en Cusco, y 700 soles del bono Yanapay, que le sustrajo, en San Juan de Lurigancho.

“Críe a mi nieto desde los seis años. Gané la custodia a su padre y yo lo críe y daba estudios. Tenía la tarjeta y clave de mi cuenta de ahorros y fue retirando dinero sin mi permiso. Sacó más de 14 mil soles del banco. Buscó en toda la casa y encontró 3 mil dólares de la venta de mi terrenito en Cusco, y mi bono que había cobrado. Todo era para la terapia y operación al corazón. Un día desperté y había desaparecido. Fui al banco con una vecina y solo me dejó 4 soles en mi cuenta. No tengo dinero ni para comer”, dijo la septuagenaria, en su casa en San Juan de Lurigancho.

La ancianita Pilar Ontón Mendoza (70), pide que su único nieto regrese con todo el dinero que le robó. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

Ella es cuidada por una vecina y temen que el chiquillo regrese con malas intenciones para hacerles daño. “Solo quiero que me regrese todo mi dinero. Necesito para las medicinas y terapias. Su madre, mi única hija, vive en Australia y no me contesta las llamadas. Prácticamente estoy sola postrada en una silla de ruedas con medio cuerpo con parálisis (lado izquierdo). Vivimos de la caridad de mis vecinos que nos alcanzan un platito de comida. He denunciado a mi nieto por maltrato físico y psicológico en la comisaria de Canto Rey y se negaron a que ponga la denuncia por robo”, sostuvo.





Trabajador acribillado por chiquillo muere en hospital

El padre de familia Edgar Melgarejo Valdivia (45), quien fue herido a balazos hace tres semanas por un menor de 17 años, al que denunció por asaltarlo, murió en el hospital Hipólito Unanue. El Feroz ataque fue en San Juan de Lurigancho cuando la víctima llegaba a su casa, en San Juan de Lurigancho.

“Mi hermano fue asaltado el 11 de diciembre por ese menor de 17 años apodado ‘Chiquilín’, en complicidad con otros muchachos del barrio. Lo golpearon en la cabeza y robaron celular y dinero. Ensangrentado fue a denunciar a los rateros y estos mismos sujetos regresaron tres días después, al enterarse de la denuncia, y lo atacaron primero con pico de botella rota y luego a balazos”, dijo una de las hermanas de la víctima.

El trabajador permaneció internado tres semanas. La noche del 1 de enero falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Hipólito Unanue.

“Esos delincuentes nos tienen amenazados de muerte. Son del barrio y tememos por nuestras vidas”, dijeron mientras velaban las fotos y ropa de su pariente.





Roban 50 mil soles en mercadería a esposos

Josué Simón Bardales (30) y su esposa invirtieron todo sus ahorros para tener su negocio propio y lo perdieron todo por la delincuencia. Delincuentes, liderados por varios venezolanos, destrozaron la puerta principal de una tienda y robaron cuantiosos equipos de sonido para autos, valorizados en más de 50 mil soles, en San Juan de Lurigancho.

Los rateros llegaron a bordo de dos autos y merodearon la cuadra 1 de la avenida Los Postes Oeste. Luego reventaron las cerraduras e ingresaron al recinto. Lo primero que hicieron es cortar el sistema de alarma y el DVR de las cámaras de seguridad. Arrojaron el equipo en el piso mientras sacaban los productos del almacén.

“Los delincuentes sabían que los equipos costosos estaban en el almacén. En total sustrajeron aproximadamente 50 mil soles en mercadería. Ha tenido que ser gente que sepa dónde estaban las alarmas, el DVR y sobre todo la mercadería más valiosa. Tengo sospechas de extrabajadores”, dijo indignado Josué Simón.

Él fue a denunciar el hecho a la comisaría de La Huayrona.





