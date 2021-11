Ambos fueron atrapados por diversos delitos y se unieron para seguir delinquiendo. Cuando escapaban a la ‘volada’ de un bus de transporte público, dos presuntos delincuentes, que habían robado un celular de alta gama a una madre de familia, fueron atrapados oportunamente por policías, en San Juan de Lurigancho. Serían miembros de la banda ‘Los Terribles de SJL’.

Alex Fermín Huatuco Mayta (19) y Jorge Luis Anchante Chávez (32), según los ocupantes del bus de servicio público, subieron como pasajeros en el paradero 4 de ‘Cruz de Motupe’ en Mariscal Cáceres. Fueron hacia los asientos posteriores y esperaron unos segundos para cometer el robo.

Vieron que una mujer tenía su moderno equipo en las manos y uno de ellos se lo robó de un ‘manazo’. Junto a su cómplice bajó rápidamente para escapar. Pero no contaron que los policías del Escuadrón de Emergencias Este 1, que patrullaban la zona, y los perseguirían varias cuadras.

Finalmente fueron atrapados frente a la mz. A en el asentamiento humano ‘Cruz de Motupe’. Hasta ese lugar también llegó la agraviada y los reconoció plenamente. en presencia de ella se revisó a ambos sujetos. En poder de Alex Huatuco, se encontró el equipo telefónico robado.

“Jefe, he robado porque un familiar está mal de salud”, dijo el sujeto intervenido. Su compañero Jorge Anchante sostuvo: “¡Por favor, señora, no me denuncie!. Mi esposa esta delicada y necesito para sus medicinas”, le dijo con la voz entrecortada a la afectada.

Jorge Anchante, tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas en agosto del 2013, robo agravado de agosto del 2015.

Huatuco Mayta, tiene antecedentes por el delito de tráfico ilícito de droga de julio del 2021, hurto agravado de octubre del 2020, y robo agravado de enero del 2020, octubre del 2019 y mayo del 2018.

Ambos fueron trasladados a la comisaria de Mariscal Cáceres.





Sube a su auto y lo matan

Jesús Michael Felipe Tucto (31), fue asesinado de nueve balazos dentro de un auto., en San Juan de Lurigancho.

El joven estaba en el asiento del copiloto, a bordo de su auto negro de placa B1W-205 en la cuadra 1 de la calle Ungara, en Mangomarca, cuando un desconocido, con una casaca con capucha, se acercó y le disparó varias veces. Luego escapó corriendo.

La víctima salió e intentó ponerse a buen recaudo, pero se desplomó en la pista y falleció. Se cree que el sicario ya esperaba a la víctima y el ataque sea por un ajuste de cuentas.





